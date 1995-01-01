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    Кержаков: «Дзюба достоин стать лучшим бомбардиром в истории сборной»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал тот факт, что Артем Дзюба в ближайшее время может обновить его рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    «Для меня непринципиально, чтобы рекорд держался подольше. Футбол же не индивидуальный вид спорта. Я не теннисист, борец или пловец. Мне столько помогали Аршавин, Зырянов, Широков, Лоськов… А что касается обновления рекорда, то пускай оно случится. Я испытал эти классные эмоции, и снова это уже не прочувствую.

    Строчка в Википедии? И что мне с нее? Кому-то показывать? Нет, пускай теперь другие насладятся. Если Артем станет лучшим бомбардиром сборной, то почувствует это классное ощущение внутри. Потом придет еще кто-то. Сейчас Дзюба, как лидер сборной, достоин того, чтобы оказаться на первой строчке», — сказал Кержаков.

    • На счету Кержакова 30 голов в 91 матче за сборную России.
    • У Дзюбы 24 гола в 42 играх.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4647

      paracetamol 9 минут назад

      Да куда ему, Саша. Матчей с Маринкой больше нет.

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