Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков: «Дзюба достоин стать лучшим бомбардиром в истории сборной»

Кержаков: «Дзюба достоин стать лучшим бомбардиром в истории сборной»

25 декабря 2019, 00:29
3

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал тот факт, что Артем Дзюба в ближайшее время может обновить его рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Для меня непринципиально, чтобы рекорд держался подольше. Футбол же не индивидуальный вид спорта. Я не теннисист, борец или пловец. Мне столько помогали Аршавин, Зырянов, Широков, Лоськов… А что касается обновления рекорда, то пускай оно случится. Я испытал эти классные эмоции, и снова это уже не прочувствую.

Строчка в Википедии? И что мне с нее? Кому-то показывать? Нет, пускай теперь другие насладятся. Если Артем станет лучшим бомбардиром сборной, то почувствует это классное ощущение внутри. Потом придет еще кто-то. Сейчас Дзюба, как лидер сборной, достоин того, чтобы оказаться на первой строчке», — сказал Кержаков.

  • На счету Кержакова 30 голов в 91 матче за сборную России.
  • У Дзюбы 24 гола в 42 играх.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1577225600
Да куда ему, Саша. Матчей с Маринкой больше нет.
Ответить
nik55
1577259001
маразм крепчает
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+