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    Ди Марцио: Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, скорее всего, продолжит карьеру в «Атлетико».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист уже согласовал с мадридским клубом условия трехлетнего контракта.

    При этом пока непонятно, когда уругваец отправится в Испанию – в январе или летом в качестве свободного агента.

    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • Форвард провел за парижан 290 матчей, в которых забил 196 голов и сделал 40 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9011

      DeStar 22 минуты назад

      норм варик для атлетикО, мората и коста не впечатляют голами, кавани не такой уж и старый чтобы его отправлять на пенсию, он все же ровесник месси а не роналду. года 2 легко попылит и за матрасников, напад он шикарный, тем более считай за бесплатно ,или почти бесплатно. Тем более только 7 клубов со дна испании забили меньше атлетико) а ну и бильбао ладно) даже у гранады с осасуной голов по больше будет.

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      Рейтинг: +3445

      dinar7777dinar > DeStar 14 минут назад

      Сорри хотел лайк поставить.

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