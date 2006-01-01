Ди Марцио: Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»

норм варик для атлетикО, мората и коста не впечатляют голами, кавани не такой уж и старый чтобы его отправлять на пенсию, он все же ровесник месси а не роналду. года 2 легко попылит и за матрасников, напад он шикарный, тем более считай за бесплатно ,или почти бесплатно. Тем более только 7 клубов со дна испании забили меньше атлетико) а ну и бильбао ладно) даже у гранады с осасуной голов по больше будет.
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, скорее всего, продолжит карьеру в «Атлетико».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист уже согласовал с мадридским клубом условия трехлетнего контракта.
При этом пока непонятно, когда уругваец отправится в Испанию – в январе или летом в качестве свободного агента.
- Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
- Форвард провел за парижан 290 матчей, в которых забил 196 голов и сделал 40 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.