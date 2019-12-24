Ди Марцио: Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, скорее всего, продолжит карьеру в «Атлетико».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист уже согласовал с мадридским клубом условия трехлетнего контракта.
При этом пока непонятно, когда уругваец отправится в Испанию – в январе или летом в качестве свободного агента.
- Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
- Форвард провел за парижан 290 матчей, в которых забил 196 голов и сделал 40 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио