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  • Ди Марцио: Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»

Ди Марцио: Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»

24 декабря 2019, 01:58
9

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, скорее всего, продолжит карьеру в «Атлетико».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист уже согласовал с мадридским клубом условия трехлетнего контракта.

При этом пока непонятно, когда уругваец отправится в Испанию – в январе или летом в качестве свободного агента.

  • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
  • Форвард провел за парижан 290 матчей, в которых забил 196 голов и сделал 40 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Испания. Примера Франция. Лига 1 Атлетико ПСЖ Кавани Эдинсон
Комментарии (9)
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DeStar
1577145590
норм варик для атлетикО, мората и коста не впечатляют голами, кавани не такой уж и старый чтобы его отправлять на пенсию, он все же ровесник месси а не роналду. года 2 легко попылит и за матрасников, напад он шикарный, тем более считай за бесплатно ,или почти бесплатно. Тем более только 7 клубов со дна испании забили меньше атлетико) а ну и бильбао ладно) даже у гранады с осасуной голов по больше будет.
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BlackMurder
1577157345
Неплохо для атлетов, удачи в испании матадор
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VVadic
1577164675
Ну вот. Теперь это косорылое днище приходит. Скурвилось руководство Атлетико.
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DOCTOR PENALTY
1577170272
Неймар облегчённо вздохнул.)
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Artemka444
1577175162
Комментарий удален.
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кошмарик
1577181548
Кавани - великий забивака.. Удачи ему в Атлетико и здоровья!
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