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    Фанаты «Наполи» пели «Если не выиграете, мы вас убьем» на матче с «Сассуоло». Команда забила победный гол на 94-й минуте

    В матче 17-го тура Серии А «Наполи» в гостях одолел «Сассуоло» со счетом 2:1.

    Неаполитанцы уступали по итогам первого тайма, но после перерыва сумели отыграться.

    На 86-й минуте при счете 1:1 фанаты «Наполи» запели «Если не выиграете, мы вас убьем».

    В итоге команда Дженнаро Гаттузо сумела победить, отличившись на 94-й минуте благодаря автоголу Педро Обьянга.

    Источник: Calcio Napoli24

    Неаполитанский футбольный интернет-портал. Аудитория в твиттере - 37,6 тысячи подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      Armani nn 1 час назад

      Вот это я понимаю беспредел)))а то расизм,расизм)))

      1
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      Рейтинг: +6454

      mihail200606 1 час назад

      Рубину на заметку...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Frenzybm 1 час назад

      Надо бы на наших трибунах попрактиковать)) хоть в связи с последними событиями опасненько...

      1
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      Рейтинг: +94

      Armani nn > Frenzybm 53 минуты назад

      У нас нельзя,а то и вправду убивать придётся,а это уже статья)и не за хулиганку)
      да и убивай их, не убивай,хоть каждый день.Они и так «мертвые».

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