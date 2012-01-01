Фанаты «Наполи» пели «Если не выиграете, мы вас убьем» на матче с «Сассуоло». Команда забила победный гол на 94-й минуте

В матче 17-го тура Серии А «Наполи» в гостях одолел «Сассуоло» со счетом 2:1.

Неаполитанцы уступали по итогам первого тайма, но после перерыва сумели отыграться.

На 86-й минуте при счете 1:1 фанаты «Наполи» запели «Если не выиграете, мы вас убьем».

В итоге команда Дженнаро Гаттузо сумела победить, отличившись на 94-й минуте благодаря автоголу Педро Обьянга.