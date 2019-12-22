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  • Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19. Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше

Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19. Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше

22 декабря 2019, 20:14
18

«Уотфорд» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 18-го тура АПЛ.

На 50-й минуте вратарь манкунианцев Давид де Хеа допустил результативную ошибку, не сумев поймать мяч в руки после удара Исмаилы Сарра.

Таким образом, испанский голкипер результативно ошибся в шестой раз с начала сезона-2018/19. Ни один другой вратарь в АПЛ не ошибался больше де Хеа с того момента.

  • В этом розыгрыше АПЛ де Хеа провел 18 матчей и пропустил 22 гола, дважды сыграв «на ноль»
  • «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 25 очков.

АПЛ. «Уотфорд» выиграл во второй раз в сезоне, обыграв «Манчестер Юнайтед»

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1577038080
Л0х это судьба
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maratagliulin
1577038522
Самый переоцененный вратарь
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BARCLAYS_APL
1577043815
Да ну? А где далбичи которые радовались и Сульшеру и Де Хеа когда Тоттенхем и Сити выиграли? Я же говорил всегда подтверждается мои законные слова ( Запоете еще рано радуетесь ) ну вот запели же. Далбичи они и в Африке далбичи
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Frankfurt Am Main
1577060700
Клоун.
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Cruser
1577076378
Гатальский на воротах, продавать нужно было его пока спрос был, а не продлевать с бешеной з/п к тому же, да и возраст уже почти 30 лет
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Sedoi_Goblin
1577099978
Даа... В своё время Бартез в рамке МЮ тоже изрядно косячил..
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