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    Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19. Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше

    «Уотфорд» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 18-го тура АПЛ.

    На 50-й минуте вратарь манкунианцев Давид де Хеа допустил результативную ошибку, не сумев поймать мяч в руки после удара Исмаилы Сарра.

    Таким образом, испанский голкипер результативно ошибся в шестой раз с начала сезона-2018/19. Ни один другой вратарь в АПЛ не ошибался больше де Хеа с того момента.

    • В этом розыгрыше АПЛ де Хеа провел 18 матчей и пропустил 22 гола, дважды сыграв «на ноль»
    • «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 25 очков.

    АПЛ. «Уотфорд» выиграл во второй раз в сезоне, обыграв «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Бомбардир.ру

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