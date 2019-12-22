Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19. Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше

«Уотфорд» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 18-го тура АПЛ.

На 50-й минуте вратарь манкунианцев Давид де Хеа допустил результативную ошибку, не сумев поймать мяч в руки после удара Исмаилы Сарра.

Таким образом, испанский голкипер результативно ошибся в шестой раз с начала сезона-2018/19. Ни один другой вратарь в АПЛ не ошибался больше де Хеа с того момента.

В этом розыгрыше АПЛ де Хеа провел 18 матчей и пропустил 22 гола, дважды сыграв «на ноль»

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 25 очков.

АПЛ. «Уотфорд» выиграл во второй раз в сезоне, обыграв «Манчестер Юнайтед»