В матче 18-го тура АПЛ «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:0.

Эта победа стала для «Уотфорда» второй в текущем сезоне Премьер-лиги: команда занимает последнее место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» остался на восьмой строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сарр, 50; 2:0 – Дини, 54 (с пенальти).

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