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    АПЛ. «Уотфорд» выиграл во второй раз в сезоне, обыграв «Манчестер Юнайтед»

    В матче 18-го тура АПЛ «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:0.

    Эта победа стала для «Уотфорда» второй в текущем сезоне Премьер-лиги: команда занимает последнее место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» остался на восьмой строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сарр, 50; 2:0 – Дини, 54 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2004

      absent32 15 минут назад

      при всем уважению к Сульшеру, но он не тренер МЮ. пора бы уже руководству принять решение об увольнении. я как то был за него, но уже слишком затянулись неудачи дьяволов. так можно скатиться и в середняки

      0
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      Рейтинг: +151

      k2-91 1 час назад

      Уотфорд сначала Ливерпулю создал проблемы с назначением нового тренера, победа Ливерпуля была отнюдь не лёгкая. А теперь и МЮ переиграли. Неужели Пирсон подтвердит свою репутацию и их тоже спасёт от вылета?

      1
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      Рейтинг: +294

      Граф2019 1 час назад

      колбасюки...

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      Рейтинг: +95

      Aleksey! 1 час назад

      Да....сколько уже тренеров разбило свою карьеру приняв предложение возглавить МЮ после сэра Алекса Фергюсона.

      0
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      Рейтинг: +3200

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Гнать всех негров, погба не было и игра была, а тут что рашфорд, что погба с Янгом только портят все...

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      Рейтинг: +18

      math_95 > InterMilLano1908 1 час назад

      Сульшер тока может автобусы ставить против топ клубов.

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      Рейтинг: +36269

      portero > math_95 21 минуту назад

      а как же Почеттино, вроде его сулили в МЮ, думал что и конфликт в команде от части из за этого ( в Тотене)
      он сейчас свободный отдыхает.

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      Рейтинг: +996

      Серж 69 2 часа назад

      МЮ что-то в последнее время совсем никакой.Болельщики,поди в ужасе.Проиграть то порой не стыдно,если соперник там какой сильный,но вот сегодня влетели,и кому?Если уж такую команду не побеждать,то на что надеяться?

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      Рейтинг: +167

      elessar arnor 2 часа назад

      вместо арсенала-Лестер, а вместо мю-?

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      Рейтинг: +151

      k2-91 > elessar arnor 1 час назад

      Вулверхэмптон?

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      Рейтинг: +167

      elessar arnor > k2-91 1 час назад

      точно!

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      Рейтинг: +289

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Долбаные Робин гуды(((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +8930

      KLIM777 > Oldtrafford83 1 час назад

      ахахахахахах нормально!

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      Рейтинг: +1970

      SarJr 2 часа назад

      красавчики. так держать!

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      Рейтинг: +312

      Serega 68 2 часа назад

      По в заявке вот и оно последней команде

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