при всем уважению к Сульшеру, но он не тренер МЮ. пора бы уже руководству принять решение об увольнении. я как то был за него, но уже слишком затянулись неудачи дьяволов. так можно скатиться и в середняки
В матче 18-го тура АПЛ «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:0.
Эта победа стала для «Уотфорда» второй в текущем сезоне Премьер-лиги: команда занимает последнее место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» остался на восьмой строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур
Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сарр, 50; 2:0 – Дини, 54 (с пенальти).