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    «Невские новости»: «Сочи» хочет арендовать Сутормина

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин попал в сферу интересов «Сочи».

    По информации «Невских новостей», новый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов хочет видеть Сутормина в команде. В прошлом сезоне он работал с игроком в «Оренбурге».

    • В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 19 матчей во всех турнирах, он забил четыре гола и отдал один ассист.
    • «Сочи» после 19 туров занимает последнее место в таблице РПЛ с 15 очками.

    Источник: «Невские новости»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1080

      alarm 21 минуту назад

      даже при отсутствующем малкоме сутормин почти не играет, дальше у него вообще не будет шансов. зачем купили - хз. хотя за 50 тыщ рублей кто угодно купил бы :D

      0
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      Рейтинг: +1276

      Давид59 45 минут назад

      Ну это пока Федотов хочет. Хочет ли этого Семак?

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