Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин попал в сферу интересов «Сочи».

По информации «Невских новостей», новый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов хочет видеть Сутормина в команде. В прошлом сезоне он работал с игроком в «Оренбурге».