даже при отсутствующем малкоме сутормин почти не играет, дальше у него вообще не будет шансов. зачем купили - хз. хотя за 50 тыщ рублей кто угодно купил бы :D
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин попал в сферу интересов «Сочи».
По информации «Невских новостей», новый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов хочет видеть Сутормина в команде. В прошлом сезоне он работал с игроком в «Оренбурге».
- В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 19 матчей во всех турнирах, он забил четыре гола и отдал один ассист.
- «Сочи» после 19 туров занимает последнее место в таблице РПЛ с 15 очками.