Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Чемпионат»: Селихов не сыграет за «Спартак» раньше мая

20 декабря 2019, 16:44
7

По информации «Чемпионата», голкипер «Спартака» Александр Селихов после травмы вернется в общую группу не раньше марта 2020 года.

На поле вратаря можно будет увидеть в конце мая.

  • У 25-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, в связи с чем он перенес операцию.
  • В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча.
  • В прошлой кампании в его активе было пять игр.

Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1576849834
Ох и хрупкий вратарь оказался. Здоровья Александру! Хотелось бы его увидеть в прежней пиковой форме в воротах Спартака.
Ответить
МЯСО87
1576863301
Максименко норм стоит, а Саше здоровья
Ответить
rammax fcsm
1576864200
надеюсь, больше НИКОГДА не сыграет...
Ответить
MDAR
1576867609
Сане здоровья. Но с ним что-то не то. Не хочется говорить, что хрустальный, но до Спартака вроде играл без травм. Жаль мужика, вратарь хороший.
Ответить
vka1970
1576879746
Здоровья Саня !!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+