«Чемпионат»: Селихов не сыграет за «Спартак» раньше мая

Ох и хрупкий вратарь оказался. Здоровья Александру! Хотелось бы его увидеть в прежней пиковой форме в воротах Спартака.
По информации «Чемпионата», голкипер «Спартака» Александр Селихов после травмы вернется в общую группу не раньше марта 2020 года.
На поле вратаря можно будет увидеть в конце мая.
- У 25-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, в связи с чем он перенес операцию.
- В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча.
- В прошлой кампании в его активе было пять игр.
Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»