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    «Чемпионат»: Селихов не сыграет за «Спартак» раньше мая

    По информации «Чемпионата», голкипер «Спартака» Александр Селихов после травмы вернется в общую группу не раньше марта 2020 года.

    На поле вратаря можно будет увидеть в конце мая.

    • У 25-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, в связи с чем он перенес операцию.
    • В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча.
    • В прошлой кампании в его активе было пять игр.

    Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21306

      oyabun 1 час назад

      Ох и хрупкий вратарь оказался. Здоровья Александру! Хотелось бы его увидеть в прежней пиковой форме в воротах Спартака.

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