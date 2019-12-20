«Чемпионат»: Селихов не сыграет за «Спартак» раньше мая

По информации «Чемпионата», голкипер «Спартака» Александр Селихов после травмы вернется в общую группу не раньше марта 2020 года.

На поле вратаря можно будет увидеть в конце мая.

У 25-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, в связи с чем он перенес операцию.

В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча.

В прошлой кампании в его активе было пять игр.

Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»