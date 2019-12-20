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  • Байрамян – о Карпине: «Георгич может и напихать, и пошутить, и все вместе»

Байрамян – о Карпине: «Георгич может и напихать, и пошутить, и все вместе»

20 декабря 2019, 12:57

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян рассказал об атмосфере в команде и о главном тренере Валерии Карпине.

«Внутри клуба все дружат, легионеры не общаются только с легионерами, мы постоянно вместе. Часто три-четыре человека (самых разных, а не одной и той же компанией) ездим покушать. Кто-то говорит: «Еду обедать, кто со мной?». Двое подключаются, третий спускается с третьего этажа, слышит и едет вместе с ними.

Вместе отмечаем праздники. В день рождения моей дочери мы выиграли у «Динамо», у всех хорошее настроение, мы футболистами поехали в ресторан, играла музыка, кто-то танцевал, было душевно. А у Попова мы собрались все вместе: и штаб, и мы, и руководство. Никто никого не стеснялся, поднимали тосты. Не просто пришли поужинать, помолчать и друг на друга посмотреть – а посидели по-домашнему, общались и танцевали.

Георгич может и напихать, и пошутить, и все вместе. Недавно поспорил со мной и Шомой (Эльдором Шомуродовым): если я не забью два гола в четырех матчах, то бреюсь налысо. У меня выбора не было, потому что еще на сборах в Австрии сказал физиотерапевту: «Если в первых пяти турах забиваю два – бреюсь налысо». Георгич услышал: «Давай».

В итоге забил один, Георгич говорит: «Так не пойдет, что это значит? Никаких «не забиваю», надо забить два». Рядом был Шома (как раз крутили велосипед в спортзале) и решил поддержать меня: «А мне тогда надо забить три». У него короткая прическа, было бы не так жалко, но мы все свое забили, никто не брился, а вот для Карпина никакого наказания не было. Вместо него отдувался Данила Глебова – он, наоборот, оставил усы и поехал с ними в молодежную сборную», – рассказал Байрамян.

Байрамян и Шомуродов могли побриться налысо, если бы проиграли спор Карпину


Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Байрамян Хорен Карпин Валерий
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