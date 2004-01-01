Байрамян и Шомуродов могли побриться налысо, если бы проиграли спор Карпину

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о споре с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Четыре тура назад, когда все вернулись из расположения сборных, Карпин сказал: «Если до следующего вызова в сборную два гола забьeшь — остаeшься с волосами. Не забьeшь — побреешься налысо“. А Шомуродову он сказал, что надо три забить. Слава богу, мы забили эти голы. Выиграли у него спор и поэтому остаeмся с волосами», – сказал Байрамян в эфире телеканала «Матч ТВ».