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    Байрамян и Шомуродов могли побриться налысо, если бы проиграли спор Карпину

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о споре с главным тренером команды Валерием Карпиным.

    «Четыре тура назад, когда все вернулись из расположения сборных, Карпин сказал: «Если до следующего вызова в сборную два гола забьeшь — остаeшься с волосами. Не забьeшь — побреешься налысо“. А Шомуродову он сказал, что надо три забить. Слава богу, мы забили эти голы. Выиграли у него спор и поэтому остаeмся с волосами», – сказал Байрамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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