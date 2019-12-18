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  • Фанат «Спартака» Мосфильмовский: перед матчем с «Зенитом» полицейские заходили в бары, искали определенную группу фанатов

Фанат «Спартака» Мосфильмовский: перед матчем с «Зенитом» полицейские заходили в бары, искали определенную группу фанатов

18 декабря 2019, 16:40
23

Один из лидеров движения спартаковских фанатов, создатель fanshotline24.com Олег Семенов (Мосфильмовский) считает, что полицейские специально искали фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом» (0:1) в Петербурге.

«Они [полицейские] заходили целенаправленно в определенные бары. Я подозреваю, но доказательств нет, что, скорее всего, у правоохранительных органов есть какая-то программа, в которую вносится телефонная база данных, которая есть у центра «Э», у ФСБ есть. Эта база использовалась на Кубке конфедераций, на чемпионате мира, когда отказывали в выдаче Fan-ID.

Наверное, она и показала, что вот в этом баре сидят эти болельщики, задержали же не всех, не 4 тысячи болельщиков, а определенную группу. Они приходили, говорили: «Пойдем, а там скажут». Хотя по закону они должны представиться, объяснить причину [задержания]. А это даже не в правовом поле», – рассказал Семенов в ролике ютуб-канала «КраСава».

  • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (23)
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AZ
1576676806
Мусора пи****сы...
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Garrincha58
1576678523
надоели уже фанатьё идите отдыхайте не мутите воду
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mamba9090909
1576679630
Перед футбольным матчем, полицейские всегда обходят близлежащие к стадиону бары в поисках жертв. И не только тогда, когда приезжает Спартак, а когда приезжает и ЦСКА, и Локо .................... и все другие.
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3a zenit
1576680837
Фанат «Зенита» Ленфильмовский: перед матчем с «Спартаком» москвичи заходили в бары, искали кого побить.
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Proker
1576681138
Ясно,искали жертву..)
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vka1970
1576681831
Мне понравилось, что фанаты всех клубов проявляют единодушное мнение по поводу Дзюбораса.Даже фаны Зенита отлично понимают всю подоплёку этого раздутого футболёра и самого так называемого дела.Как говорится , что посеешь, то и пожнёшь.Хотя дела как такового практически не было.Не побежал бы он плакаться Миллеру в жилетку, не было бы такого резонанса.Кто не смотрел Красаву, поищите в интернете .Сейчас это видео копируется и выкладывается на многих сайтах.Крайне познавательно.
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bset
1576682197
Воо, нарезка видео КраСавы подъехала. Теперь 3 дня есть, что публиковать.
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Decorhome
1576684406
Впредь нужно быть осторожными
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бурминка
1576689428
Дожили до того, что произвол собственных правоохранителей уже ни кого в стране не удивляет.Жаль.
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ilichkadr
1576734778
Господя....подозреваю, считаю, скорее всего, говорили.......... двух слов связать не может, ни ума ни фантазии, чмошник какой-то, но ящик лезет.........
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