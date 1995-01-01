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    Фанат «Спартака» Мосфильмовский: перед матчем с «Зенитом» полицейские заходили в бары, искали определенную группу фанатов

    Один из лидеров движения спартаковских фанатов, создатель fanshotline24.com Олег Семенов (Мосфильмовский) считает, что полицейские специально искали фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом» (0:1) в Петербурге.

    «Они [полицейские] заходили целенаправленно в определенные бары. Я подозреваю, но доказательств нет, что, скорее всего, у правоохранительных органов есть какая-то программа, в которую вносится телефонная база данных, которая есть у центра «Э», у ФСБ есть. Эта база использовалась на Кубке конфедераций, на чемпионате мира, когда отказывали в выдаче Fan-ID.

    Наверное, она и показала, что вот в этом баре сидят эти болельщики, задержали же не всех, не 4 тысячи болельщиков, а определенную группу. Они приходили, говорили: «Пойдем, а там скажут». Хотя по закону они должны представиться, объяснить причину [задержания]. А это даже не в правовом поле», – рассказал Семенов в ролике ютуб-канала «КраСава».

    • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

    «СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      Питерский князь 13 минут назад

      Пи.да.рю.га мАсковский, когда играет Зенит, в радиусе 10км, во всех барах сидят сотрудники. Ч.мо голимое.

      0
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      Рейтинг: +1426

      AZ 26 минут назад

      Мусора пи****сы...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1655

      giluxa1963 > AZ 13 минут назад

      опечатка наверное хотел написать мясные

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