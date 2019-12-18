Фанат «Спартака» Мосфильмовский: перед матчем с «Зенитом» полицейские заходили в бары, искали определенную группу фанатов

Один из лидеров движения спартаковских фанатов, создатель fanshotline24.com Олег Семенов (Мосфильмовский) считает, что полицейские специально искали фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом» (0:1) в Петербурге.

«Они [полицейские] заходили целенаправленно в определенные бары. Я подозреваю, но доказательств нет, что, скорее всего, у правоохранительных органов есть какая-то программа, в которую вносится телефонная база данных, которая есть у центра «Э», у ФСБ есть. Эта база использовалась на Кубке конфедераций, на чемпионате мира, когда отказывали в выдаче Fan-ID.

Наверное, она и показала, что вот в этом баре сидят эти болельщики, задержали же не всех, не 4 тысячи болельщиков, а определенную группу. Они приходили, говорили: «Пойдем, а там скажут». Хотя по закону они должны представиться, объяснить причину [задержания]. А это даже не в правовом поле», – рассказал Семенов в ролике ютуб-канала «КраСава».

По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой