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    «СЭ»: тренер «молодежки» «Крыльев» Кухлевский – кандидат на место Божовича

    По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть должность.

    Руководство самарского клуба пока не договорились по условиям расторжения контракта. Божович хочет получить около 1 миллиона евро – всю зарплату по соглашению, «Крылья» желают ее сократить.

    Если Божовича отправят в отставку, его место может занять главный тренер молодежной команды самарцев Владимир Кухлевский. Еще один кандидат – Рашид Рахимов, однако его назначение будет довольно затратным для «Крыльев Советов».

    • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.

    Журналист Карпов: Рахимов может возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Божовича


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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