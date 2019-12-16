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  • «СЭ»: тренер «молодежки» «Крыльев» Кухлевский – кандидат на место Божовича

«СЭ»: тренер «молодежки» «Крыльев» Кухлевский – кандидат на место Божовича

16 декабря 2019, 12:45
3

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть должность.

Руководство самарского клуба пока не договорились по условиям расторжения контракта. Божович хочет получить около 1 миллиона евро – всю зарплату по соглашению, «Крылья» желают ее сократить.

Если Божовича отправят в отставку, его место может занять главный тренер молодежной команды самарцев Владимир Кухлевский. Еще один кандидат – Рашид Рахимов, однако его назначение будет довольно затратным для «Крыльев Советов».

  • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.

Журналист Карпов: Рахимов может возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Божовича


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рахимов Рашид Божович Миодраг Кухлевский Владимир
Комментарии (3)
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АКС-74У
1576500943
Молодежка при Кухлевском играет неплохо.
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Дедуктор
1576507133
Вот, как составляют контракты? То ли дебилы, то ли жульё, то ли вредители. Не могут уволить тренера, при котором команда выглядит самой бессмысленной и бестолковой в РПЛ. Худшая команда РПЛ. Безнадежная. И не могут уволить тренера без ох... компенсаций. Тут вольчий билет надо человечку выписывать и - пинка под зад. А чел хочет мульён баков, и получит их.
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evgevg13
1576521790
Совсем недавно говорили, что причин для отставки нет.
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