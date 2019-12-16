«СЭ»: тренер «молодежки» «Крыльев» Кухлевский – кандидат на место Божовича

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть должность.
Руководство самарского клуба пока не договорились по условиям расторжения контракта. Божович хочет получить около 1 миллиона евро – всю зарплату по соглашению, «Крылья» желают ее сократить.
Если Божовича отправят в отставку, его место может занять главный тренер молодежной команды самарцев Владимир Кухлевский. Еще один кандидат – Рашид Рахимов, однако его назначение будет довольно затратным для «Крыльев Советов».
- «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.
Журналист Карпов: Рахимов может возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Божовича
Источник: «Спорт-Экспресс»