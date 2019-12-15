Примера. «Севилья» дома уступила «Вильярреалу» и прервала беспроигрышную серию из 8 матчей

«Севилья» проиграла дома «Вильярреалу» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Хозяева прервали свою беспроигрышную серию, которая составляла восемь игр. В последний раз до сегодняшнего дня команда Хулена Лопетеги уступала «Барселоне» 6 октября.

«Севилья» занимает третье место в Примере, имея на счету 31 очко. В активе «Вильярреала» 22 очка и 13-е место.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Севилья – Вильярреал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Альбиоль, 13; 1:1 – Эль-Хаддади, 61; 1:2 – Экамби, 74.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры