Примера. «Севилья» дома уступила «Вильярреалу» и прервала беспроигрышную серию из 8 матчей

«Севилья» проиграла дома «Вильярреалу» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Хозяева прервали свою беспроигрышную серию, которая составляла восемь игр. В последний раз до сегодняшнего дня команда Хулена Лопетеги уступала «Барселоне» 6 октября.
«Севилья» занимает третье место в Примере, имея на счету 31 очко. В активе «Вильярреала» 22 очка и 13-е место.
Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур
Севилья – Вильярреал – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Альбиоль, 13; 1:1 – Эль-Хаддади, 61; 1:2 – Экамби, 74.
Источник: «Бомбардир»