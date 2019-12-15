Desporto: «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Спортинга» Акунье

«Зенит» вернулся к кандидатуре левого защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает Desporto.

По информации источника, петербургский клуб поспорит за 28-летнего аргентинца с «Наполи» и «Вильярреалом».

«Зенит» уже интересовался этим футболистом прошлым летом, но тогда о его трансфере договориться не удалось.