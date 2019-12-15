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  • Desporto: «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Спортинга» Акунье

Desporto: «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Спортинга» Акунье

15 декабря 2019, 10:56
4

«Зенит» вернулся к кандидатуре левого защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает Desporto.

По информации источника, петербургский клуб поспорит за 28-летнего аргентинца с «Наполи» и «Вильярреалом».

«Зенит» уже интересовался этим футболистом прошлым летом, но тогда о его трансфере договориться не удалось.

  • В текущем сезоне Акунья провел за «Спортинг» 19 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

Источник: Desporto

Португальский спортивный ресурс. Аудитория в твиттере - 81,4 тысячи человек.

Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Спортинг Наполи Вильярреал Акунья Маркос
Комментарии (4)
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portero
1576403163
А лимит ? Куда нужны слабые иносранцы, пусть наших Семак подтягивает
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raritet
1576430294
Ну что опять прицепились к этому товарищу? У него и паспорта хорошего нет. И главное - нужен диспетчер , а они все телегу с защитниками никак не распрягут.
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Bukmop
1576455733
Опять за старое старьё. На год полтора и здохнет
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