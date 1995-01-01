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    Desporto: «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Спортинга» Акунье

    «Зенит» вернулся к кандидатуре левого защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает Desporto.

    По информации источника, петербургский клуб поспорит за 28-летнего аргентинца с «Наполи» и «Вильярреалом».

    «Зенит» уже интересовался этим футболистом прошлым летом, но тогда о его трансфере договориться не удалось.

    • В текущем сезоне Акунья провел за «Спортинг» 19 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Desporto

    Португальский спортивный ресурс. Аудитория в твиттере - 81,4 тысячи человек.

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Питерский князь 2 секунды назад

      На хер нам старик?
      Это вранье. Тем более позиция левого защитника уже занята.

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