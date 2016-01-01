Агент: «У Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ. По «Ротору» пока никакой конкретики»

А что такое топ клуб СНГ?
Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Аленичев может возглавить «Ротор».
«Если бы «Ротор» сделал предложение, то Дмитрий конечно бы его рассматривал. Хороший состав, инфраструктура, стадион заполняется почти до отказа, классные перспективы — такие предложения не игнорируют. Но пока никакой конкретики.
Также у Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ, переговоры ведутся. Еще на нас выходили посредники из Казахстана.
В РПЛ к Аленичеву тоже есть интерес, но пока больше консультативный. Думаю, к концу этого или в начале следующего года этот клуб Премьер-Лиги сделает тренеру конкретное предложение», — сообщил Маньяков.
- Последним клубом Аленичева был «Енисей».
- Клуб из Красноярска под руководством специалиста вылетел из РПЛ.