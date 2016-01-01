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    Агент: «У Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ. По «Ротору» пока никакой конкретики»

    Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Аленичев может возглавить «Ротор».

    «Если бы «Ротор» сделал предложение, то Дмитрий конечно бы его рассматривал. Хороший состав, инфраструктура, стадион заполняется почти до отказа, классные перспективы — такие предложения не игнорируют. Но пока никакой конкретики.

    Также у Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ, переговоры ведутся. Еще на нас выходили посредники из Казахстана.

    В РПЛ к Аленичеву тоже есть интерес, но пока больше консультативный. Думаю, к концу этого или в начале следующего года этот клуб Премьер-Лиги сделает тренеру конкретное предложение», — сообщил Маньяков.

    • Последним клубом Аленичева был «Енисей».
    • Клуб из Красноярска под руководством специалиста вылетел из РПЛ.

    Источник: телеграм Александра Маньякова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      Boeung777 21 минуту назад

      А что такое топ клуб СНГ?

      0
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      Рейтинг: +135

      "Локо" в атаке 1 час назад

      Чемпион Туркменистана «Алтын Асыр» (Ашхабад). Инфа сотка. Контракт подписан...Шутка))) Но точно Средняя Азия так как х. его Украина и Белоруссия позовут.

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