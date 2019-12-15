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  • Агент: «У Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ. По «Ротору» пока никакой конкретики»

Агент: «У Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ. По «Ротору» пока никакой конкретики»

15 декабря 2019, 08:00
9

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Аленичев может возглавить «Ротор».

«Если бы «Ротор» сделал предложение, то Дмитрий конечно бы его рассматривал. Хороший состав, инфраструктура, стадион заполняется почти до отказа, классные перспективы — такие предложения не игнорируют. Но пока никакой конкретики.

Также у Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ, переговоры ведутся. Еще на нас выходили посредники из Казахстана.

В РПЛ к Аленичеву тоже есть интерес, но пока больше консультативный. Думаю, к концу этого или в начале следующего года этот клуб Премьер-Лиги сделает тренеру конкретное предложение», — сообщил Маньяков.

  • Последним клубом Аленичева был «Енисей».
  • Клуб из Красноярска под руководством специалиста вылетел из РПЛ.

Источник: телеграм Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ротор Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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"Локо" в атаке
1576386423
Чемпион Туркменистана «Алтын Асыр» (Ашхабад). Инфа сотка. Контракт подписан...Шутка))) Но точно Средняя Азия так как х. его Украина и Белоруссия позовут.
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Boeung777
1576391747
А что такое топ клуб СНГ?
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paracetamol
1576397285
Последним клубом Аленичева был обделавшийся по полной «Енисей».
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general.lizyukov
1576400740
Топ-клуб из СНГ? Что за оксюморон. Украина вряд ли, там нацики не дадут. БАТЭ? Кто у нас ещё "топ-клуб" из СНГ - Пюник?
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алдан2014
1576401950
На ишаке покатается..эх Дима
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evgevg13
1576406563
Тайна покрытая мраком. Как всё загадочно.
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Hektor 84
1576589849
Интересно свой багаж забрал? А то вдруг Енисей чемпионом станет!!!
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