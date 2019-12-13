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  • ЦСКА, победив «Эспаньол», опередил «Спартак» по очкам в таблице коэффициентов

ЦСКА, победив «Эспаньол», опередил «Спартак» по очкам в таблице коэффициентов

13 декабря 2019, 09:00
25

ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Все российские клубы завершили участие в еврокубках-2019/20.

Московский клуб набрал четыре балла для России в зачет таблицы коэффициентов УЕФА в текущем сезоне.

«Спартак» – два балла. Команда Доменико Тедеско летом выступала в квалификации Лиги Европы, в которой дважды обыграла «Тун» и дважды проиграла «Браге».

Больше всего очков для России в этом сезоне принес «Зенит» – девять.

«Локомотив», который также выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, – шесть.

У «Краснодара» – семь очков в зачет России.

Суммарно российские клубы заработали 4,666 балла в этом сезоне.

Россия на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

  • За победу в основной сетке еврокубков дается два очка, за ничью – одно очко.
  • В квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью – 0,5.

Источник: Eurocups.ru
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Спартак Зенит Локомотив Краснодар Арсенал
Комментарии (25)
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OldenVad
1576217270
Набрал и хорошо
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Владислав Vlad
1576217865
Ну, набрали. А дальше-то что? У нас максимум 5 клубов которые могут что-то показать в европе (к примеру, заработать по несколько очков))) На кой нам ещё 6-й клуб в европе?
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portero
1576218549
еще был арсенал, который ничего не набрал....
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tushkanlz
1576219901
Постоянно сравнивать со «Спартаком» - к чему ?! «Спартак» - совсем не лидер по очкам в таблице коэффициентов. И здесь в РПЛ который год главенствует «Зенит». А в сезоне-2017/18 российские клубы набрали 12 600 очков и обновили личный рекорд по баллам в Лиге Европы и Лиге чемпионов, а в этом году ....лись ((( ничего хорошего!
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swot1205
1576221886
вот он уровень нашего футбола. что тут еще можно сказать....дно достигнуто
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Freddy62
1576222260
Зениту и Локомотиву дали по 4 очка халявных за прямое попадание в ЛЧ))) Если брать чисто игру на европейской арене, то Краснодар был лучшем в этом евросезоне))), но и игр он сыграл больше.
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paracetamol
1576225351
Неужто есть кто хуже ЦСКА? А, это же спердяк!
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Иван Петров 1986
1576227274
Что вы все со спартаком сравниваете, он вылетел еще до начала.
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starche
1576241299
И смех и слёзы.
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