ЦСКА, победив «Эспаньол», опередил «Спартак» по очкам в таблице коэффициентов

ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Все российские клубы завершили участие в еврокубках-2019/20.
Московский клуб набрал четыре балла для России в зачет таблицы коэффициентов УЕФА в текущем сезоне.
«Спартак» – два балла. Команда Доменико Тедеско летом выступала в квалификации Лиги Европы, в которой дважды обыграла «Тун» и дважды проиграла «Браге».
Больше всего очков для России в этом сезоне принес «Зенит» – девять.
«Локомотив», который также выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, – шесть.
У «Краснодара» – семь очков в зачет России.
Суммарно российские клубы заработали 4,666 балла в этом сезоне.
Россия на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА.
- За победу в основной сетке еврокубков дается два очка, за ничью – одно очко.
- В квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью – 0,5.
Источник: Eurocups.ru