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    ЦСКА, победив «Эспаньол», опередил «Спартак» по очкам в таблице коэффициентов

    ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Все российские клубы завершили участие в еврокубках-2019/20.

    Московский клуб набрал четыре балла для России в зачет таблицы коэффициентов УЕФА в текущем сезоне.

    «Спартак» – два балла. Команда Доменико Тедеско летом выступала в квалификации Лиги Европы, в которой дважды обыграла «Тун» и дважды проиграла «Браге».

    Больше всего очков для России в этом сезоне принес «Зенит» – девять.

    «Локомотив», который также выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, – шесть.

    У «Краснодара» – семь очков в зачет России.

    Суммарно российские клубы заработали 4,666 балла в этом сезоне.

    Россия на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

    • За победу в основной сетке еврокубков дается два очка, за ничью – одно очко.
    • В квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью – 0,5.

    Источник: Eurocups.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36049

      portero 17 минут назад

      еще был арсенал, который ничего не набрал....

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      Рейтинг: +4253

      Владислав Vlad 28 минут назад

      Ну, набрали. А дальше-то что? У нас максимум 5 клубов которые могут что-то показать в европе (к примеру, заработать по несколько очков))) На кой нам ещё 6-й клуб в европе?

      0
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      Рейтинг: +1879

      OldenVad 38 минут назад

      Набрал и хорошо

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