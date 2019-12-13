ЦСКА, победив «Эспаньол», опередил «Спартак» по очкам в таблице коэффициентов

ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Все российские клубы завершили участие в еврокубках-2019/20.

Московский клуб набрал четыре балла для России в зачет таблицы коэффициентов УЕФА в текущем сезоне.

«Спартак» – два балла. Команда Доменико Тедеско летом выступала в квалификации Лиги Европы, в которой дважды обыграла «Тун» и дважды проиграла «Браге».

Больше всего очков для России в этом сезоне принес «Зенит» – девять.

«Локомотив», который также выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, – шесть.

У «Краснодара» – семь очков в зачет России.

Суммарно российские клубы заработали 4,666 балла в этом сезоне.

Россия на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА.