Лига чемпионов. «Локомотив» в последнем матче года встретится с «Атлетико» в Мадриде

«Локомотив» завершает футбольный год. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов москвичи сыграют в Мадриде против «Атлетико».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Ванда Метрополитано». Начало игры – в 23:00 по Москве.