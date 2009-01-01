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    Лига чемпионов. «Локомотив» в последнем матче года встретится с «Атлетико» в Мадриде

    «Локомотив» завершает футбольный год. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов москвичи сыграют в Мадриде против «Атлетико».

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Ванда Метрополитано». Начало игры – в 23:00 по Москве.

    • «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе.
    • «Атлетико» борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.
    • В первом матче в Москве испанцы победили со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1015

      solodealer 4 минуты назад

      Мне это одному кажется?
      Тон у парочки комментаторов какой-то... "избыточно бодренький"...
      Типа: "...мы в жопе...полёт нормальный...")))

      0
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      Рейтинг: +1015

      solodealer 7 минут назад

      Локо - рекордсмен ЛЧ по скорости зарабатывания пенальти!

      0
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      Рейтинг: +1015

      solodealer 11 минут назад

      АТЛЕТИКО НАШИМ ВООБЩЕ МЯЧ НЕ ДАЮТ, ГАДЫ. одни играют!
      ТАК НЕ ЧЕСТНО - ФУТБОЛ ИГРА КОЛЛЕКТИВНАЯ))

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      Рейтинг: +891

      Серж 69 16 минут назад

      Конечно,влетит Локо и без вопросов.Если уж когда надо, не могут ничего сделать,то здесь,когда не надо,неужто сделают?Могут,конечно,если только Атлетико сам этого захочет,но это уж,ну не знаю,динозавра живого скорее увидишь,или там Путин уйдёт в отставку,фантастика,короче полная...

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      Рейтинг: +891

      Серж 69 > Серж 69 1 минуту назад

      Первый пошёл..Путин и динозавры отменяются.

      0
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      Рейтинг: +1015

      solodealer 17 минут назад

      ...а что, вагоновожатые, в случае победы...НИКУДА НЕ ПОПАДАЮТ?

      0
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      Рейтинг: +937

      Из Твери Леха > solodealer 6 минут назад

      Разве что в клуб нытиков, говорящих о сложной и непроходимой группе ЛЧ...

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      Рейтинг: +1015

      solodealer 19 минут назад

      Сегодня братья Миранчуки будут повышать свою стоимоть со 100 миллионов (за пару) до ... КТО БОЛЬШЕ?))

      0
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      Рейтинг: +2160

      erma 29 минут назад

      Это не локомотив, а катафалк во главе похоронной процессии. В добрый путь.

      1
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      Рейтинг: +1015

      solodealer > erma 20 минут назад

      земля пухом...

      0
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      Рейтинг: +8940

      DeStar 1 час назад

      Желаю победы! но кажетсяЯ, что пробьют дно...

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      Рейтинг: +1015

      solodealer > DeStar 11 минут назад

      Неи предела НЕСОВЕРШЕНСТВУ!))

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      Рейтинг: +20065

      VVM1964 1 час назад

      Локомотиву победы , но вот смотреть что то нет желания после вчерашнего Зенита , а здесь даже мотивации никакой у команды нет .

      0
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      Рейтинг: +410

      O-Z > VVM1964 54 минуты назад

      В плане психологии это плюс что матч ничего не решает, можно больше показать способностей, ну или пропустить 8. Тут больше зависит от Атлетико им нужна победа.

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      Рейтинг: +20065

      VVM1964 > O-Z 39 минут назад

      Не уверен , что Локо захочет корячиться в ничего не значащем матче , когда сезон закончился , чтоб мне оказаться не правым ! )))

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