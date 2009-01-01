Лига чемпионов. «Локомотив» в последнем матче года встретится с «Атлетико» в Мадриде

Мне это одному кажется?
Тон у парочки комментаторов какой-то... "избыточно бодренький"...
Типа: "...мы в жопе...полёт нормальный...")))
«Локомотив» завершает футбольный год. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов москвичи сыграют в Мадриде против «Атлетико».
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Ванда Метрополитано». Начало игры – в 23:00 по Москве.
- «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе.
- «Атлетико» борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.
- В первом матче в Москве испанцы победили со счетом 2:0.