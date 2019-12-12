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Лига чемпионов. «Реал» на выезде обыграл «Брюгге», «ПСЖ» разгромил «Галатасарай» в пять мячей

12 декабря 2019, 00:55

В группе А завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» одержал выездную победу над «Брюгге» – 3:1, заняв итоговое второе место в таблице. Бельгийский клуб стал третьим и отправится в 1/16 Лиги Европы.

Лидер квартета – «ПСЖ» – разгромил «Галатасарай» со счетом 5:0.

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур

Брюгге (Бельгия) – Реал (Испания) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Родриго, 53; 1:1 – Ванакен, 55; 1:2 – Винисиус, 64; 1:3 – Модрич, 90.

ПСЖ (Франция) – Галатасарай (Турция) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Икарди, 32; 2:0 – Сарабия, 35; 3:0 – Неймар, 46; 4:0 – Мбаппе, 63; 5:0 – Кавани, 84 (с пенальти).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Брюгге Реал ПСЖ Галатасарай
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