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    Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Мы не заслужили благоволение футбольных богов. Они решили, что с такой игрой выходить незаслуженно»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вылет клуба из еврокубков. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов россияне крупно уступили «Бенфике» (0:3).

    «Разочарования я не скрываю, все ждали, что мы продолжим играть в Европе. Видимо, мы не заслужили благоволения футбольных богов. Всe было в наших руках, тем более, «Лейпциг» не проиграл. Нам надо было не проиграть «Бенфике», но, к сожалению, выполнили эту задачу только в первом тайме. А во втором, как было уже несколько раз, быстро пропустили. Так было и в матче с «РБ Лейпциг» дома.

    Причины можно искать разные, но главное — это то, что в первом тайме было видно, что команда не добегает, не дорабатывает, проигрывает единоборства, а ряд игроков при работе с мячом допускал не присущее им количество ошибок. Был хороший удар у Сердара Азмуна, но бил по воротам только он – два мимо, один в створ. Но вратарь «Бенфики» сыграл очень хорошо. Видимо, футбольные боги решили, что раз так – то и выходить в Лигу чемпионов с такой игрой будет незаслуженно. Вот «Лион» и забил в параллельном матче второй мяч», – сказал Медведев «Чемпионату».

    • «Зенит» занял последнее место в группе.
    • По ходу турнира россияне в ней лидировали.
    • «Зенит» идет первым в РПЛ.

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      Advocaatt 14 минут назад

      Где ж игра будет, если у Вас (Зенита) нет ни плеймейкера, ни техничных игроков, которые могут контролировать мяч и идти в обводку.

      0
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      Рейтинг: +1531

      sobaka120982 28 минут назад

      Эврика!!!!

      0
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      Рейтинг: +7827

      alex1951 31 минуту назад

      Ну,батенька,если уж до богов дошло (типа ,крайних нашел),
      то тогда вас надо в первую очередь в помойку отправить ,как безбожников.....изгнать сатану в аду,поджарив! Список почти готов ...
      №1 Семак №2 Все РФС и тд....

      1
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      Рейтинг: +235

      releboy 33 минуты назад

      Как хорошо, что я не смотрел вчера этот позор...

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      Рейтинг: +1330

      Decorhome 38 минут назад

      Играть нужно, как следует, а не надеяться благоволение футбольных богов.

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      Рейтинг: +4565

      paracetamol 43 минуты назад

      Какие боги? Пен и удаление - результат игрового разгильдяйства. А третий сами себе забили. Причем тут боги?

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      Рейтинг: +3809

      vladik12 48 минут назад

      Пока нам такую срань про футбольных богов будут втирать (вместо реального решения реальных проблем), мы так и будем катиться вниз.

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