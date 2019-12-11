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  • Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Мы не заслужили благоволение футбольных богов. Они решили, что с такой игрой выходить незаслуженно»

Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Мы не заслужили благоволение футбольных богов. Они решили, что с такой игрой выходить незаслуженно»

11 декабря 2019, 19:10
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вылет клуба из еврокубков. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов россияне крупно уступили «Бенфике» (0:3).

«Разочарования я не скрываю, все ждали, что мы продолжим играть в Европе. Видимо, мы не заслужили благоволения футбольных богов. Всe было в наших руках, тем более, «Лейпциг» не проиграл. Нам надо было не проиграть «Бенфике», но, к сожалению, выполнили эту задачу только в первом тайме. А во втором, как было уже несколько раз, быстро пропустили. Так было и в матче с «РБ Лейпциг» дома.

Причины можно искать разные, но главное — это то, что в первом тайме было видно, что команда не добегает, не дорабатывает, проигрывает единоборства, а ряд игроков при работе с мячом допускал не присущее им количество ошибок. Был хороший удар у Сердара Азмуна, но бил по воротам только он – два мимо, один в створ. Но вратарь «Бенфики» сыграл очень хорошо. Видимо, футбольные боги решили, что раз так – то и выходить в Лигу чемпионов с такой игрой будет незаслуженно. Вот «Лион» и забил в параллельном матче второй мяч», – сказал Медведев «Чемпионату».

  • «Зенит» занял последнее место в группе.
  • По ходу турнира россияне в ней лидировали.
  • «Зенит» идет первым в РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (11)
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paracetamol
1576081292
Какие боги? Пен и удаление - результат игрового разгильдяйства. А третий сами себе забили. Причем тут боги?
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Decorhome
1576081627
Играть нужно, как следует, а не надеяться благоволение футбольных богов.
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releboy
1576081921
Как хорошо, что я не смотрел вчера этот позор...
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alex1951
1576082053
Ну,батенька,если уж до богов дошло (типа ,крайних нашел), то тогда вас надо в первую очередь в помойку отправить ,как безбожников.....изгнать сатану в аду,поджарив! Список почти готов ... №1 Семак №2 Все РФС и тд....
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sobaka120982
1576082202
Эврика!!!!
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Advocaatt
1576083072
Где ж игра будет, если у Вас (Зенита) нет ни плеймейкера, ни техничных игроков, которые могут контролировать мяч и идти в обводку.
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Сильвербой
1576083996
Клоун **....., в лужу они сели....
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Plyash
1576099157
Заговорил шершавым языком плакатов.
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Hektor 84
1576103316
А до этого была игра?
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nik55
1576133066
Причины можно искать разные, но главное — это то, что судьи не помогали и игроки деревянные
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