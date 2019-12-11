Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Мы не заслужили благоволение футбольных богов. Они решили, что с такой игрой выходить незаслуженно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вылет клуба из еврокубков. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов россияне крупно уступили «Бенфике» (0:3).

«Разочарования я не скрываю, все ждали, что мы продолжим играть в Европе. Видимо, мы не заслужили благоволения футбольных богов. Всe было в наших руках, тем более, «Лейпциг» не проиграл. Нам надо было не проиграть «Бенфике», но, к сожалению, выполнили эту задачу только в первом тайме. А во втором, как было уже несколько раз, быстро пропустили. Так было и в матче с «РБ Лейпциг» дома.

Причины можно искать разные, но главное — это то, что в первом тайме было видно, что команда не добегает, не дорабатывает, проигрывает единоборства, а ряд игроков при работе с мячом допускал не присущее им количество ошибок. Был хороший удар у Сердара Азмуна, но бил по воротам только он – два мимо, один в створ. Но вратарь «Бенфики» сыграл очень хорошо. Видимо, футбольные боги решили, что раз так – то и выходить в Лигу чемпионов с такой игрой будет незаслуженно. Вот «Лион» и забил в параллельном матче второй мяч», – сказал Медведев «Чемпионату».

«Зенит» занял последнее место в группе.

По ходу турнира россияне в ней лидировали.

«Зенит» идет первым в РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ