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    • Жена Семака – об усыновлении темнокожего малыша: «Фанаты «Зенита» начали меня проклинать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое»

    Жена Семака – об усыновлении темнокожего малыша: «Фанаты «Зенита» начали меня проклинать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое»

    Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о реакции болельщиков питерского клуба на ее слова о желании усыновить темнокожего ребенка.

    «Мы поедем [в Африку] с мужем, моей подругой Марией-Лоттой и режиссером [фильма, который будет снимать Семак]. Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни. Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш.

    Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую». Так же, как я чувствовала, что у меня будет приемный ребенок – у меня с детства в этом не было никаких сомнений», – сказала Семак.

    По ее словам, поиски темнокожего ребенка она начала через подругу, которая замужем за нигерийцем. «Я ее в шутку спрашиваю: «Наташа, у вас там в нигерийском коммьюнити случайно никто от ребенка не отказывается? А то я чувствую, что у меня это по судьбе, но что-то не приходит ко мне этот ребенок», – рассказала Анна.

    Подруга Семак познакомила ее с создательницей бутика Vanity Милу Ануфриеву, которая сейчас помогает детям в Африке. «Я всю ночь проплакала, читая ее истории. На следующий день я созвонилась с Милой. Естественно, оказалось, что это мой человек. Она рассказала мне фантастические истории, и я поняла, что неслучайно все сложилось именно так», – добавила она.

    Сергей легко согласился на поездку, отметила Анна, а в клубе поднялся переполох. «Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое». Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернет нашу жизнь», – убеждена Анна.

    Семак подчеркнула, что ее упрекают в том, что она помогает не жителям России, а обитателям другой страны.

    «Я тут всегда поясняю, что во-первых, мы помогаем, а во-вторых, для меня, как для человека мира, нет никаких географических границ, никаких условностей. Я считаю, что если мы все живем на одной планете, то мы все братья. У меня в голове не укладывается, что это за разделение такое. Если я в Индии увижу на дороге умирающую кошку, неужели я скажу: «У нас в России так много кошек, это ее карма, пусть она умирает тут»?» – добавила жена тренера.

    • Осенью Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.
    • В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.

    Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»

    Источник: «Бизнес Online»

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    11.12.2019 13:48
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    Комментарии (23)
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    InterMilLano1908
    1576066307
    А что не так? Они детям помогают, а этот псевдопатриотизм себе в очко запихайте... Р.С Синит шампиньон, слава Бенфики
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    absent32
    1576066986
    ни какой человечности, ни какого уважения. вам тут всем какая разница кого они там усыновляют!!! вы кто тут все, которые с ног до головы обливаете личную жизнь совершенно чужого вам человека?!!! да плевать чья она жена, и плевать кто он такой. их личная жизнь ни кого не ипппет!!! ни кто не в праве обвинять совершенно свободных людей. следите уважаемые за собой и за своими семьями. а то мало ли у кого негретенок появится естественным образом))) Автору статьи 5+, совершенно ни какого отношения статья не имеет к футболу и даже к спорту. если вам тут не чего писать, то лучше вообще возьмите выходной!
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    Mazai-NN
    1576073505
    Не ну дело это их конечно. Что в России сирот нет что ли? А по поводу болел что пишут так то имбицилы.
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    НИКиколай
    1576074145
    "Пир во время чумы..."это всё от пресыщения,от извращенности...Если бы мадам Семак в жизни хоть немножко работала ,знала ответственность,цену труду...она бы не заявляла я -дитя мира...дети с разной религиозностью,разным восприятием мира....которое обязательно скажется в будущем,она не думает как им будет жить в этом обществе,для нее это прихоть сумасшедшей ,взбесившейся бабёнки...А как дети потом будут жить... она не знает,что такое им самой дать воспитание,что она сама может им дать,чему научить,кроме нанятому персоналу...все мы не вечные в этом мире,и деньги имеют свойство заканчиваться...а что потом ты дашь 9 детям..Это просто какое то извращение...
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    Сильвербой
    1576075188
    Ты усыновила и молодец, расти его, радуйтесь жизни, но ты же, овца, давай из этого пиар себе устраивать!!! Как тебя после этого называть!???
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    SaveAS
    1576076656
    Которая сейчас помогает детям в Африки....у меня вопрос, а местным (Русским) детям помощь не нужна? Или как наше государство, свои пусть живут в говне, а другим странам будем долги прощать по 20 миллиардов зелени
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    rash1959
    1576077618
    У тётки кажись мозг почернел....
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    Из Твери Леха
    1576087852
    На газпромовоские бабки легко играть в благодетеля.
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    Hektor 84
    1576102647
    Футбольная новость?
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    ologreds
    1694987724
    numo593190
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