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    Фанаты «Крузейро» устроили беспорядки после вылета команды из Серии А. Полиция применила светошумовые гранаты

    Матч 38-го тура бразильской Серии А между «Крузейро» и «Палмейрасом» завершился массовыми беспорядками на трибунах.

    Раздосадованные первым в истории вылетом своей команды из высшего дивизиона фанаты начали ломать кресла на стадионе, а также пытались выбежать на поле.

    Полиции в ответ на агрессию болельщиков пришлось применять светошумовые гранаты.

    • «Крузейро» – четырехкратный чемпион Бразилии (1966, 2003, 2013, 2014).
    • С апреля этого года за «Крузейро» на правах аренды выступает нападающий «Спартака» Педро Роша.

    Источник: Reuters

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