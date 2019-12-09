Фанаты «Крузейро» устроили беспорядки после вылета команды из Серии А. Полиция применила светошумовые гранаты

Матч 38-го тура бразильской Серии А между «Крузейро» и «Палмейрасом» завершился массовыми беспорядками на трибунах.
Раздосадованные первым в истории вылетом своей команды из высшего дивизиона фанаты начали ломать кресла на стадионе, а также пытались выбежать на поле.
Полиции в ответ на агрессию болельщиков пришлось применять светошумовые гранаты.
- «Крузейро» – четырехкратный чемпион Бразилии (1966, 2003, 2013, 2014).
- С апреля этого года за «Крузейро» на правах аренды выступает нападающий «Спартака» Педро Роша.
Источник: Reuters