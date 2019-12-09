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  • Фанаты «Крузейро» устроили беспорядки после вылета команды из Серии А. Полиция применила светошумовые гранаты

Фанаты «Крузейро» устроили беспорядки после вылета команды из Серии А. Полиция применила светошумовые гранаты

9 декабря 2019, 09:12
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Матч 38-го тура бразильской Серии А между «Крузейро» и «Палмейрасом» завершился массовыми беспорядками на трибунах.

Раздосадованные первым в истории вылетом своей команды из высшего дивизиона фанаты начали ломать кресла на стадионе, а также пытались выбежать на поле.

Полиции в ответ на агрессию болельщиков пришлось применять светошумовые гранаты.

  • «Крузейро» – четырехкратный чемпион Бразилии (1966, 2003, 2013, 2014).
  • С апреля этого года за «Крузейро» на правах аренды выступает нападающий «Спартака» Педро Роша.

Источник: Reuters
Бразилия. Серия А Крузейро
Комментарии (1)
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фанат джигурды
1575875313
Во всём виноват Педро Роша.
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