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    Погребняк – лучший игрок матча с «Крыльями Советов»

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 19-го тура «Крылья Советов»«Урал» (2:3). Им стал нападающий гостей Павел Погребняк.

    Бывший форвард сборной России оформил дубль. Один из голов стал для него 50-м в чемпионате России. Видео доступно ниже.

    • 36-летний игрок выступает в Екатеринбурге с прошлого года.
    • Ранее в РПЛ Погребняк играл за «Спартак», «Зенит» и другие клубы.
    • «Урал» не побеждал в пяти матчах РПЛ подряд.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3711

      Yev 1 час назад

      Можно Пашу поздравить, в последний раз он был лучшим за матч, по моему ... в прошлом веке.

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      Рейтинг: +12918

      bset 2 часа назад

      Разные воспоминания о Павле. С одной стороны, в Европу уехал, не испугался, даже прилично там отыграл, а с другой стороны деревянным был. С одной стороны, неплохо клал банки Баварии, а с другой стороны с метра бил не в ворота, а в угловой флаг. Ну хорошо, что до сих пор есть желание играть, а тут еще и результат команде приносит.

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