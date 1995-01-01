Погребняк – лучший игрок матча с «Крыльями Советов»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 19-го тура «Крылья Советов» – «Урал» (2:3). Им стал нападающий гостей Павел Погребняк.

Бывший форвард сборной России оформил дубль. Один из голов стал для него 50-м в чемпионате России. Видео доступно ниже.