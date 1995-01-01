Погребняк – лучший игрок матча с «Крыльями Советов»

Можно Пашу поздравить, в последний раз он был лучшим за матч, по моему ... в прошлом веке.
РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 19-го тура «Крылья Советов» – «Урал» (2:3). Им стал нападающий гостей Павел Погребняк.
Бывший форвард сборной России оформил дубль. Один из голов стал для него 50-м в чемпионате России. Видео доступно ниже.
- 36-летний игрок выступает в Екатеринбурге с прошлого года.
- Ранее в РПЛ Погребняк играл за «Спартак», «Зенит» и другие клубы.
- «Урал» не побеждал в пяти матчах РПЛ подряд.