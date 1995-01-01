Роджерс подписал пятилетний контракт с «Лестером»

«Лестер» договорился с главным тренером Бренданом Роджерсом о новом контракте.

Специалист подписал соглашение сроком на пять лет, сообщает Sky Sports. Контракт будет действовать до 2025 года.

В этом сезоне «Лестер» занимает второе место в таблице АПЛ.

Следующий матч команда проведет с «Астон Виллой» 8 декабря.

The Telegraph: «Лестер» предлагает Роджерсу новый контракт