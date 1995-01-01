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    Роджерс подписал пятилетний контракт с «Лестером»

    «Лестер» договорился с главным тренером Бренданом Роджерсом о новом контракте.

    Специалист подписал соглашение сроком на пять лет, сообщает Sky Sports. Контракт будет действовать до 2025 года.

    • В этом сезоне «Лестер» занимает второе место в таблице АПЛ.
    • Следующий матч команда проведет с «Астон Виллой» 8 декабря.

    The Telegraph: «Лестер» предлагает Роджерсу новый контракт

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8883

      Cules2013 41 минуту назад

      Всегда как-то настороженно к этим 5-летним контрактам относился. Часто они боком выходят. Подписали бы на 3 года. Тоже норм.
      Ну а Роджерс красавчик, в Лестере у него всё отлично получается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69

      NEONFOL 43 минуты назад

      Лестер, Лейпциг красавчики, надо ставить богатых грандов на место

      1
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      Рейтинг: +26

      Maga Ingush 1 час назад

      Доверие! Важная часть в тренерской карьере

      1
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