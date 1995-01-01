Роджерс подписал пятилетний контракт с «Лестером»

Всегда как-то настороженно к этим 5-летним контрактам относился. Часто они боком выходят. Подписали бы на 3 года. Тоже норм.
Ну а Роджерс красавчик, в Лестере у него всё отлично получается.
«Лестер» договорился с главным тренером Бренданом Роджерсом о новом контракте.
Специалист подписал соглашение сроком на пять лет, сообщает Sky Sports. Контракт будет действовать до 2025 года.
- В этом сезоне «Лестер» занимает второе место в таблице АПЛ.
- Следующий матч команда проведет с «Астон Виллой» 8 декабря.
The Telegraph: «Лестер» предлагает Роджерсу новый контракт