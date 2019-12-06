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    • Top Mercato: в трансфере Паредеса заинтересованы «Милан» и «Ювентус»

    Top Mercato: в трансфере Паредеса заинтересованы «Милан» и «Ювентус»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть чемпионат Франции.

    По данным источника, в аргентинце заинтересованы клубы Серии А. Конкретно речь идет о «Ювентусе» и «Милане».

    Туринцы рассматривают игрока парижан в качестве возможной замены Сами Хедире, который выбыл на три месяца из-за операции на колене.

    Кроме Леандро, «Ювентус» рассматривает Ивана Ракитича из «Барселоны», а также Сандро Тонали из «Брешии».

    • Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019-го за 40 миллионов евро.
    • Суммарно за клуб он провел 32 матча и отдал две результативные передачи.

    Источник: Top Mercato

    Top Mercato – итальянский интернет-ресурс, посвященный европейскому футболу. Имеет собственный отдел новостей.

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    06.12.2019 10:18
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    Комментарии (8)
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    Dizayner
    1575617588
    ага и полировать скамейку)) там и без хедиры полно полузащитников
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    Давид59
    1575617924
    Путешествия Леандро по Европе продолжаются
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    Skull_Boy
    1575619427
    Пьянич, Рэмси, Матюиди, Джан, Рабьо и Бентакур вообще заменить некем
    Ответить
    САДЫЧОК
    1575626004
    Отличный , полузащитник !
    Ответить
    TOL47
    1575640556
    Ценник то какой
    Ответить
    Nerlinger
    1575644612
    В саранскую Светотехнику его
    Ответить
    Hektor 84
    1575756399
    Фк Сочи
    Ответить
    ologreds
    1694987747
    numo592803
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