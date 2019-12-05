Дзюба – о фанатах в Сан-Марино: «Это была проплаченная акция. Помимо оскорблений, они выкрикивали фашистские лозунги»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к поведению фанатов на трибунах во время матча отбора Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

«Объясню, почему в микст-зоне после матча со «Спартаком» употребил слово «фашисты». Я не говорю о болельщиках и фанатах – они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать – из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.

Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки – ну что за цирк?» – сказал Дзюба.