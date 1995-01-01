Дзюба – о фанатах в Сан-Марино: «Это была проплаченная акция. Помимо оскорблений, они выкрикивали фашистские лозунги»

Какая проплаченная акция? Дзюба и правда дурачок, у Спартака есть фанатские движения, которые сами себя позиционируют как националисты. Вот они и его парафинили.
Справедливости ради стоит отметить, что они по своей сути такие ублюдки и тут не важно кто.
З.Ы. Адекватный болельщиков Спартака сюда примешивать не стоит.
З.Ы.Ы. Такие "фашики" есть и среди болельщиков Зенита.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к поведению фанатов на трибунах во время матча отбора Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.
«Объясню, почему в микст-зоне после матча со «Спартаком» употребил слово «фашисты». Я не говорю о болельщиках и фанатах – они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать – из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.
Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки – ну что за цирк?» – сказал Дзюба.
- Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
- Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».