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  • Дзюба – о фанатах в Сан-Марино: «Это была проплаченная акция. Помимо оскорблений, они выкрикивали фашистские лозунги»

Дзюба – о фанатах в Сан-Марино: «Это была проплаченная акция. Помимо оскорблений, они выкрикивали фашистские лозунги»

5 декабря 2019, 21:18
30

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к поведению фанатов на трибунах во время матча отбора Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

«Объясню, почему в микст-зоне после матча со «Спартаком» употребил слово «фашисты». Я не говорю о болельщиках и фанатах – они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать – из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.

Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки – ну что за цирк?» – сказал Дзюба.

  • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
  • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Сан-Марино Дзюба Артем
Комментарии (30)
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mihail200606
1575570087
Дзюба нормально свои мысли не может излагать, потом начинает пояснять и ещё хуже получается..))
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ufos73
1575571630
Поплыло бревно, уже не знает как вывернуться ))))))
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Иван Петров 1986
1575571699
Ну - зюбу понесло. Осел ! Ничему его жизнь не учит.
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Vis-ok
1575571803
Дзю́ба — белорусская (перевод с белорусского - клюв), украинская, русская и польская фамилия, образованная от прозвища Дзюба — рябой человек (со следами оспы на лице).
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Полная Канистра
1575572074
дзю это не канает плохой из тебя фантазёр да и правду сказать не можешь трус
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kazak161
1575572199
Еще в 90-х по Москве ходили малолетние нацисты в немецких формах и зиковали, думаю это движение кто то стал практиковать и сейчас, не исключаю украинских мигрантов что сейчас работают в Москве! Так вот, в этой ситуации надо разобраться лидерам ФАН-КЛУБА Спартака и наказать этих ублюдков!
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serhio80
1575573169
Ой дурак)
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Константинн
1575576160
Мля, Дзюба, тебе же сказали куда тебе идти....
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BuenosArgentina
1575576577
закрыть бомбардир на кер или переименовать в рупор пищевика
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zigbert
1575636045
Об уважении к болельщикам Спартака лучше бы и не говорил. Двуликий Янус.
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