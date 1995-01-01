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    Дзюба – о фанатах в Сан-Марино: «Это была проплаченная акция. Помимо оскорблений, они выкрикивали фашистские лозунги»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к поведению фанатов на трибунах во время матча отбора Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

    «Объясню, почему в микст-зоне после матча со «Спартаком» употребил слово «фашисты». Я не говорю о болельщиках и фанатах – они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать – из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.

    Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки – ну что за цирк?» – сказал Дзюба.

    • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
    • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1815

      Snek 25 секунд назад

      Какая проплаченная акция? Дзюба и правда дурачок, у Спартака есть фанатские движения, которые сами себя позиционируют как националисты. Вот они и его парафинили.
      Справедливости ради стоит отметить, что они по своей сути такие ублюдки и тут не важно кто.
      З.Ы. Адекватный болельщиков Спартака сюда примешивать не стоит.
      З.Ы.Ы. Такие "фашики" есть и среди болельщиков Зенита.

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      Рейтинг: +951

      solodealer 6 минут назад

      Мудозвон.

      0
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      Рейтинг: -35651

      пьяныйхоровод > solodealer 3 минуты назад

      А у тебя есть железобетонные факты , что было не так ?

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      Рейтинг: +72

      Armani nn 8 минут назад

      «Фантазёр,ты меня называла».

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      Рейтинг: +3340

      anatolich72 20 минут назад

      Он что Рональду или Месси, чтоб на него автобусами ездили?

      0
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      Рейтинг: +1730

      Фан666 22 минуты назад

      Точняк проплаченная. Трамм понял что дзюба это наше самое главное достояние и решил ударить вот так вот подло по великому футболисту. Ну или накрайняк смолов проплатил, больше некому

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      Рейтинг: +1190

      serhio80 34 минуты назад

      Ой дурак)

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      Рейтинг: +772

      Серж 69 44 минуты назад

      Что-то эта мутная история всё никак не кончится."Проплаченная акция"-уж и не знаю,что,у кого-то денег много лишних?Да и ладно бы цель какая важная была,а тут что за цель,Дзюбу оскорбить?Что-то сомнительно,чтобы за это деньги бы платили,да и зачем,?Многие(я их не осуждаю,но и не одобряю),бесплатно это сделают,да ещё и с радостью.Что-то мнит себя Артём неимоверно важной персоной,поскромнее нужно быть,тогда и оскорблений,а уж ,тем более,фашистских лозунгов(что за лозунги,интересно,типа Россия без кривоногих?),будет несравненно меньше.На критику нужно отвечать хорошей игрой,и тогда все замолкнут.

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      Рейтинг: +793

      kazak161 50 минут назад

      Еще в 90-х по Москве ходили малолетние нацисты в немецких формах и зиковали, думаю это движение кто то стал практиковать и сейчас, не исключаю украинских мигрантов что сейчас работают в Москве! Так вот, в этой ситуации надо разобраться лидерам ФАН-КЛУБА Спартака и наказать этих ублюдков!

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      Рейтинг: +31247

      Полная Канистра 52 минуты назад

      дзю это не канает плохой из тебя фантазёр да и правду сказать не можешь трус

      0
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      Рейтинг: +194

      Vis-ok 57 минут назад

      Дзю́ба — белорусская (перевод с белорусского - клюв), украинская, русская и польская фамилия, образованная от прозвища Дзюба — рябой человек (со следами оспы на лице).

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      Рейтинг: +2271

      knikos > Vis-ok 1 минуту назад

      А почему ты взял для коммента только объяснение под номерами 3,4, 5,6,7 ? А почему ты не привёл объяснение фамилии Дзюба под номером 1 и 2 ? Где пишется о древнеславянских корнях , о ловцах и торговцах породистых птиц , в частности, соколов ? А ?

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