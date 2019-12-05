Широков будет комментировать матч «Локомотива» с «Арсеналом»

Бывший хавбек сборной России и «Зенита» Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче 19-го тура РПЛ «Арсенал» – «Локомотив».
Широков будет работать в паре с Романом Трушечкиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».
- Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится в пятницу, начало – в 19:30 мск.
- Широков завершил футбольную карьеру в 2016 году.
- 38-летний экс-футболист участвует в эфирах «Матч ТВ» в качестве приглашенного эксперта.
Конов: «Широков дебютирует в роли комментатора»
Источник: ТАСС