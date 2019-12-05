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Широков будет комментировать матч «Локомотива» с «Арсеналом»

5 декабря 2019, 17:44
5

Бывший хавбек сборной России и «Зенита» Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче 19-го тура РПЛ «Арсенал»«Локомотив».

Широков будет работать в паре с Романом Трушечкиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».

  • Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится в пятницу, начало – в 19:30 мск.
  • Широков завершил футбольную карьеру в 2016 году.
  • 38-летний экс-футболист участвует в эфирах «Матч ТВ» в качестве приглашенного эксперта.

Конов: «Широков дебютирует в роли комментатора»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Зенит Широков Роман
Комментарии (5)
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Decorhome
1575560121
и Уткина пригласите. Будет хороший тандем . Телевизионный аншлаг гарантирован
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Ганнибал Лектор
1575570266
Если Локомотив потеряет очки, то фразы "лучше б дома сидели, епта", не избежать))
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Plyash
1575582658
Да задрал этот "специалист-эксперт" на разборках игр на МАТЧ ТВ,несёт чушь всякую. Теперь под его комменты ещё репортажи смотреть?Срыгнуть хочется.
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Hektor 84
1575582737
А чего не в думу сразу?
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paracetamol
1575585763
Антиресно...
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