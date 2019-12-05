Широков будет комментировать матч «Локомотива» с «Арсеналом»

Бывший хавбек сборной России и «Зенита» Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче 19-го тура РПЛ «Арсенал» – «Локомотив».

Широков будет работать в паре с Романом Трушечкиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».

Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится в пятницу, начало – в 19:30 мск.

Широков завершил футбольную карьеру в 2016 году.

38-летний экс-футболист участвует в эфирах «Матч ТВ» в качестве приглашенного эксперта.

Конов: «Широков дебютирует в роли комментатора»