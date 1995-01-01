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    Широков будет комментировать матч «Локомотива» с «Арсеналом»

    Бывший хавбек сборной России и «Зенита» Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче 19-го тура РПЛ «Арсенал»«Локомотив».

    Широков будет работать в паре с Романом Трушечкиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».

    • Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится в пятницу, начало – в 19:30 мск.
    • Широков завершил футбольную карьеру в 2016 году.
    • 38-летний экс-футболист участвует в эфирах «Матч ТВ» в качестве приглашенного эксперта.

    Конов: «Широков дебютирует в роли комментатора»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1209

      Decorhome 40 минут назад

      и Уткина пригласите. Будет хороший тандем . Телевизионный аншлаг гарантирован

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