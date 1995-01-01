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    Конов: «Широков дебютирует в роли комментатора»

    Бывший хавбек «Зенита», «Химок» и «Спартака» Роман Широков попробует себя в роли комментатора, сообщил бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Роман Широков в самое ближайшее время дебютирует в роли футбольного комментатора. Ждите», – написал Конов в своем телеграме.

    • Широков завершил футбольную карьеру в 2016 году.
    • 38-летний экс-футболист участвует в эфирах «Матч ТВ» в качестве приглашенного эксперта.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +932

      solodealer 19 минут назад

      Отличная новость! Широков всегда был умнее "среднего по России футболиста"))) Он остроумен и провокативен!
      Я думаю, что он "зажгёт". Сдушать его всегда было И БУДЕТ интересно.
      В отличие от, скажем, "лозунгового" Зюбы или неуча Титова, который, впрочем, был гениальным футболистом)))
      НОГАМИ МЯЧ ГОНЯТЬ - НЕ ГОЛОВОЙ СЛОВА ПЕРЕМАЛЫВАТЬ))))

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