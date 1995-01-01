Конов: «Широков дебютирует в роли комментатора»

Отличная новость! Широков всегда был умнее "среднего по России футболиста"))) Он остроумен и провокативен!
Я думаю, что он "зажгёт". Сдушать его всегда было И БУДЕТ интересно.
В отличие от, скажем, "лозунгового" Зюбы или неуча Титова, который, впрочем, был гениальным футболистом)))
НОГАМИ МЯЧ ГОНЯТЬ - НЕ ГОЛОВОЙ СЛОВА ПЕРЕМАЛЫВАТЬ))))
Бывший хавбек «Зенита», «Химок» и «Спартака» Роман Широков попробует себя в роли комментатора, сообщил бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
«Роман Широков в самое ближайшее время дебютирует в роли футбольного комментатора. Ждите», – написал Конов в своем телеграме.
- Широков завершил футбольную карьеру в 2016 году.
- 38-летний экс-футболист участвует в эфирах «Матч ТВ» в качестве приглашенного эксперта.