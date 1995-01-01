Конов: «Широков дебютирует в роли комментатора»

Бывший хавбек «Зенита», «Химок» и «Спартака» Роман Широков попробует себя в роли комментатора, сообщил бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Роман Широков в самое ближайшее время дебютирует в роли футбольного комментатора. Ждите», – написал Конов в своем телеграме.