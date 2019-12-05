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  • Джикия: «Буффон меня встретил так, как будто мы с ним вместе где-то играли»

Джикия: «Буффон меня встретил так, как будто мы с ним вместе где-то играли»

5 декабря 2019, 07:55
12

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о знакомстве с вратарем «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

«На сборах рядом с нами поселился «ПСЖ», за него тогда выступал Буффон. А если помните, у нас был такой защитник, как Сальваторе Боккетти, он был хорошо знаком с Буффоном. Они поздоровались, пообщались. Потом Сальва подошел ко мне и спросил, не хочу ли я сфотографироваться с Буффоном.

Я, конечно же, хотел, но стеснялся подойти и попросить. Но как только Сальва сказал, что все сделает, я побежал и сфотографировался. Этот снимок у меня есть, и это память на всю жизнь. Он меня встретил так, как будто мы с ним вместе где-то играли», – сказал Джикия.

  • Буффон в течение карьеры выиграл 24 трофея на клубном уровне и ЧМ-2006 со сборной Италии.
  • Джикия познакомился с итальянцем летом 2018 года в Австрии.

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Публикация от text (@georgiy_14)

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Буффон Джанлуиджи Джикия Георгий
Комментарии (12)
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Ссппааррттаакк
1575526508
Жизнь удалась . Зачем теперь играть в футбол ?
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Decorhome
1575533467
Приятно должно быть
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Decorhome
1575533490
Буффонище
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Давид59
1575533600
Австрия. Видно по полицейской машине. А после фотосессии - в музей Моцарта?
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Дядя Серёжа
1575535274
Дак у него склероз.
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piligrim1986
1575535670
так всем известно, что Буф добряк))
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Plyash
1575543665
Буффон футболист величайший и в жизни человек простой,видимо.Браво. Жора,запомни это на всю жизнь и научи этому Дзюбу.
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Hektor 84
1575578823
В фифе на приставке
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