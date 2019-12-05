Джикия: «Буффон меня встретил так, как будто мы с ним вместе где-то играли»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о знакомстве с вратарем «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

«На сборах рядом с нами поселился «ПСЖ», за него тогда выступал Буффон. А если помните, у нас был такой защитник, как Сальваторе Боккетти, он был хорошо знаком с Буффоном. Они поздоровались, пообщались. Потом Сальва подошел ко мне и спросил, не хочу ли я сфотографироваться с Буффоном.

Я, конечно же, хотел, но стеснялся подойти и попросить. Но как только Сальва сказал, что все сделает, я побежал и сфотографировался. Этот снимок у меня есть, и это память на всю жизнь. Он меня встретил так, как будто мы с ним вместе где-то играли», – сказал Джикия.

Буффон в течение карьеры выиграл 24 трофея на клубном уровне и ЧМ-2006 со сборной Италии.

Джикия познакомился с итальянцем летом 2018 года в Австрии.