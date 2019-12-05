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АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби, в матче семь голов

5 декабря 2019, 01:06
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«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (5:2) в матче 15-го тура АПЛ.

Дублем в составе «Ливерпуля» отметился нападающий Дивок Ориги. По голу забили Джердан Шакири, Садио Мане и Джорджиньо Вейналдум. У «Эвертона» отличились Майкл Кин и Ришарлисон.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 11 очков и от «Лестера» до восьми.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 5:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Ориги, 6; 2:0 – Шакири, 17; 2:1 – Кин, 21; 3:1 – Ориги, 31; 4:1 – Мане, 45; 4:2 – Ришарлисон, 45; 5:2 – Вейналдум, 90.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Эвертон
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