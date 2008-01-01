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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби, в матче семь голов

    «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (5:2) в матче 15-го тура АПЛ.

    Дублем в составе «Ливерпуля» отметился нападающий Дивок Ориги. По голу забили Джердан Шакири, Садио Мане и Джорджиньо Вейналдум. У «Эвертона» отличились Майкл Кин и Ришарлисон.

    Благодаря этой победе «Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 11 очков и от «Лестера» до восьми.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Ливерпуль – Эвертон – 5:2 (4:2)

    Голы: 1:0 – Ориги, 6; 2:0 – Шакири, 17; 2:1 – Кин, 21; 3:1 – Ориги, 31; 4:1 – Мане, 45; 4:2 – Ришарлисон, 45; 5:2 – Вейналдум, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +647

      FENIX-SL 1 час назад

      че может спартак - зенит посмотреть?
      повосторгаться какой ФУТБОЛ?
      ходить на стадионы..кормить дедек с деньгами..а футболисты даже шоу дать не могут
      0-1 0-0 вот обычный счет российских матчей..при котором в англии могут показать такую игру..что и мячей забитых не надо
      а у нас сброд от рамы до рамы играет..и вы это хаваете
      ну хавайте дальше

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      Рейтинг: +83

      elessar arnor > FENIX-SL 58 минут назад

      второй гол ориги и гол мане уже создаёт огромную непреодолимую пропасть между нами.



      не понимаю, как молодое поколение это не понимает, как можно быстрее покинуть наш чемп ради.. да любого, не стоит бросаться в словпнский и пр, начать с чешского, хорватского самое то, чем гонять на убогих скоростях, не иметь техники, ни физики ну и мозгов конечно

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