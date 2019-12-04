Бывшая футболистка «Уфы» и «Енисея» погибла в ДТП

Бывшая футболистка «Иртыша», «Уфы» и «Енисея» Алена Трушкина погибла в ДТП.

По информации источника, на 882-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя Трушкина, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ-3010 GA.