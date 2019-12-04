Бывшая футболистка «Уфы» и «Енисея» погибла в ДТП

Бывшая футболистка «Иртыша», «Уфы» и «Енисея» Алена Трушкина погибла в ДТП.
По информации источника, на 882-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя Трушкина, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ-3010 GA.
- С 2012 года Трушкина играла в женской команде омского «Иртыша».
- В 2014 году выступала за «Уфу».
- Затем Алeна переехала в Красноярск, где в составе ЖФК «Енисей» в 2017 году играла в высшем дивизионе.
- В составе сборной Сибирского федерального университета Трушкина брала награды и становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу.
- Последний чемпионский титул она получила в этом году.
Источник: официальный сайт «Иртыша»