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    Бывшая футболистка «Уфы» и «Енисея» погибла в ДТП

    Бывшая футболистка «Иртыша», «Уфы» и «Енисея» Алена Трушкина погибла в ДТП.

    По информации источника, на 882-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя Трушкина, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ-3010 GA.

    • С 2012 года Трушкина играла в женской команде омского «Иртыша».
    • В 2014 году выступала за «Уфу».
    • Затем Алeна переехала в Красноярск, где в составе ЖФК «Енисей» в 2017 году играла в высшем дивизионе.
    • В составе сборной Сибирского федерального университета Трушкина брала награды и становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу.
    • Последний чемпионский титул она получила в этом году.

    Источник: официальный сайт «Иртыша»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +555

      Юрэс 24 минуты назад

      А ДЕТИ у неё есть,?

      0
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      Рейтинг: +1818

      Борат 1 час назад

      Когда уже на этих дорогах разделят встречные потоки отбойником?
      Столько людей гибнет, но мы лучше олимпиаду проведём и чм с че...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1622

      giluxa1963 1 час назад

      жаль молодая еще

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