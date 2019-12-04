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Бывшая футболистка «Уфы» и «Енисея» погибла в ДТП

4 декабря 2019, 20:41
3

Бывшая футболистка «Иртыша», «Уфы» и «Енисея» Алена Трушкина погибла в ДТП.

По информации источника, на 882-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя Трушкина, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ-3010 GA.

  • С 2012 года Трушкина играла в женской команде омского «Иртыша».
  • В 2014 году выступала за «Уфу».
  • Затем Алeна переехала в Красноярск, где в составе ЖФК «Енисей» в 2017 году играла в высшем дивизионе.
  • В составе сборной Сибирского федерального университета Трушкина брала награды и становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу.
  • Последний чемпионский титул она получила в этом году.

Источник: официальный сайт «Иртыша»
Енисей Иртыш Уфа
Комментарии (3)
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giluxa1963
1575482869
жаль молодая еще
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Юрэс
1575486724
А ДЕТИ у неё есть,?
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vladimir-7
1575528194
Соболезнования родным. Земля ей пухом.
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