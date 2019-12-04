Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Семак: «Проблем с алкоголем у Лунева нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева связано с алкоголем.

    «Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой», – сказал Семак.

    • Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
    • Голкипер не играет с начала октября.
    • Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

    «Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

    Источник: «Фонтанка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2019 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dizgen
    1575470627
    Лжец
    Ответить
    zigbert
    1575471835
    Детективная история.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1575472706
    В Питере - пить!!!
    Ответить
    nik55
    1575476192
    просто у него отходняк
    Ответить
    Мудакам
    1575478688
    и то ясно, какие в Питере могут быть проблемы с алкоголем, тем более у Лунева? Да в любое время и в любом количестве! Если уж радимов и ионов с пол-пинка всегда никаких проблем не имели в свое время, то уж Лунев, классный вратарь сборной!!!
    Ответить
    3a zenit
    1575479699
    да все бухают...просто некоторые ещё и чудят,проблем на жопу ищут типо по х у й на всё.
    Ответить
    Hektor 84
    1575480373
    А с чем проблемы? С наркотой? Резко вывели его из состава. Там не допингом ли попахивает?
    Ответить
    VVadic
    1575482663
    Лунёв не страдает алкоголизмом - он им наслаждается!
    Ответить
    MichelWB
    1575545984
    Проблем с алкоголем нет, подвозят регулярно. Есть проблема с потреблением - человек физически не успевает потреблять регулярно привозимые напитки.
    Ответить
    ologreds
    1694987757
    numo592677
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+