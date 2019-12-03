Ван Дейк: «Выиграть «Золотой мяч» сложно, пока играют Месси и Роналду»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
- Голландец занял второе место.
- Награда досталась форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
- Замкнул тройку лучших нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Горжусь тем, чего достиг. Надеемся, что когда-нибудь смогу победить, но это будет сложно, пока играют такие футболисты, как Месси и Роналду», – сказал ван Дейк.
Величие Месси – это также большие проблемы
Источник: De Telegraaf