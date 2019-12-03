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Ван Дейк: «Выиграть «Золотой мяч» сложно, пока играют Месси и Роналду»

3 декабря 2019, 00:32

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Горжусь тем, чего достиг. Надеемся, что когда-нибудь смогу победить, но это будет сложно, пока играют такие футболисты, как Месси и Роналду», – сказал ван Дейк.

Величие Месси – это также большие проблемы

Источник: De Telegraaf
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Месси Лионель ван Дейк Вирджил
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