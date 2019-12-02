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  • Гончаренко: «Для того, чтобы Чалов стал лучшим, мы дадим ему паузу в ближайших играх»

Гончаренко: «Для того, чтобы Чалов стал лучшим, мы дадим ему паузу в ближайших играх»

2 декабря 2019, 16:53
9

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может пропустить матч 18-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

«На Чалова выпала очень серьезная нагрузка – он играет без замен как в клубе, так и в молодежной сборной, Для того, чтобы Чалов стал лучшим, ему надо взять паузу, чтобы посмотреть игру с тренерской скамейки. Поэтому в ближайших играх мы дадим ему такую паузу, если бы он сыграл острее в реализации, ход матча мог сложиться по-другому», – цитирует ТАСС главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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bset
1575295502
Надеюсь, в матче против Краснодара выйдет.
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vladimir-7
1575297250
Ничего, отдохнет потом, а с Арсеналом и с Краснодаром нужно отыграть и как следует. Вот с Эспаньол пусть и начинает отдыхать, там игра ничего не дает, пусть остальная молодежь сыграет за основу против испанцев.
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_Kesh_Suntar_
1575298784
Он просто разучился простые голы забивать! )
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Stavropolets
1575300038
А поможет ли отдых
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Dellleone
1575300167
Для того что бы стать лучшим надо играть каждый матч во всю силу а не фафлить !
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Derzkiy1
1575300207
Федя топ и будущие у него В Европе это 100%
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cska-62
1575301050
Справедливо! А Облякову не нужно дать отдохнуть? На годик или два, чтобы играть научился? :-)))
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Фан666
1575314269
А лучше его в аренду отдать к примеру в факел
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paracetamol
1575367834
Скоро пауза на 2 месяца.
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