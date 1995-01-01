Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Гончаренко: «Для того, чтобы Чалов стал лучшим, мы дадим ему паузу в ближайших играх»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может пропустить матч 18-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

    «На Чалова выпала очень серьезная нагрузка – он играет без замен как в клубе, так и в молодежной сборной, Для того, чтобы Чалов стал лучшим, ему надо взять паузу, чтобы посмотреть игру с тренерской скамейки. Поэтому в ближайших играх мы дадим ему такую паузу, если бы он сыграл острее в реализации, ход матча мог сложиться по-другому», – цитирует ТАСС главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10639

      vladimir-7 20 минут назад

      Ничего, отдохнет потом, а с Арсеналом и с Краснодаром нужно отыграть
      и как следует. Вот с Эспаньол пусть и начинает отдыхать, там игра ничего
      не дает, пусть остальная молодежь сыграет за основу против испанцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12842

      bset 49 минут назад

      Надеюсь, в матче против Краснодара выйдет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru