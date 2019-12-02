Гончаренко: «Для того, чтобы Чалов стал лучшим, мы дадим ему паузу в ближайших играх»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может пропустить матч 18-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
«На Чалова выпала очень серьезная нагрузка – он играет без замен как в клубе, так и в молодежной сборной, Для того, чтобы Чалов стал лучшим, ему надо взять паузу, чтобы посмотреть игру с тренерской скамейки. Поэтому в ближайших играх мы дадим ему такую паузу, если бы он сыграл острее в реализации, ход матча мог сложиться по-другому», – цитирует ТАСС главного тренера команды Виктора Гончаренко.
- ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в понедельник, начало матча – в 19:30 мск.
- Матч также пропустят травмированные защитник Виктор Васин и хавбек Дмитрий Ефремов.
- ЦСКА сыграет с «Краснодаром» 7 декабря, в Лиге Европы с «Эспаньолом» – 12 декабря.
Источник: ТАСС