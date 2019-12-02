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  • Обухов: «Узнал о награде лучшему игроку РПЛ, листая инстаграм»

Обухов: «Узнал о награде лучшему игроку РПЛ, листая инстаграм»

2 декабря 2019, 15:56

Форвард «Тамбова» Владимир Обухов заявил, что не ожидал получения приза лучшему игроку ноября в РПЛ.

«Узнал об этом листая ленту в инстаграме. Эмоции положительные, на самом деле приятно. Не думал, что получу эту награду. Думал, что в основном определяют болельщики. А все прекрасно понимают, что болельщиков у ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» намного больше», – сказал Обухов.

  • В составе 14-й команды лиги Обухов сыграл три матча в ноябре, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Обухов – лучший игрок РПЛ в ноябре

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов Обухов Владимир
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