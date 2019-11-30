Триппьер: «Месси просто ходит, ходит по полю, а потом – гол»

В преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец удивляет англичанина внезапностью.

«Значительную часть матча Месси просто ходит по полю. Смотришь за ним – он находится на однм месте. Ходит, ходит, а потом – гол. Он хорошо использует свободное пространство. Он понимает, куда в результате атаки придет мяч», – сказал Триппьер.