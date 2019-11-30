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Триппьер: «Месси просто ходит, ходит по полю, а потом – гол»

30 ноября 2019, 13:33
17

В преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец удивляет англичанина внезапностью.

«Значительную часть матча Месси просто ходит по полю. Смотришь за ним – он находится на однм месте. Ходит, ходит, а потом – гол. Он хорошо использует свободное пространство. Он понимает, куда в результате атаки придет мяч», – сказал Триппьер.

Источник: Goal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетико Барселона Атлетико Барселона Месси Лионель Триппьер Киран
Комментарии (17)
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Barçist
1575112628
Проблема в том,что их там теперь ходят двое с Суаресом.Это перебор,да и Суарес не Месси.
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Plyash
1575115578
Надо же,вот так и доходился по полю до пяти Золотых мячей. Ключевая фраза в этом бесподобном перле,это "ходит,ходит,а потом - гол."
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DyadyaWel
1575115907
Толку что наши форварды носятся по полю как тупые бараны, а получая мяч, даже не знают что с ним делать. Тот случай когда мышцы мозга намного сильнее мышц тела.
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Plyash
1575116744
Да Лео только с одних штрафных ударов возле штрафной площади наколотил столько,сколько нашим доморощенным забивалам за всю жизнь и с пенальти не забить,не то что с игры.
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a_who
1575116750
Гланое результат ! в Германии когда то Мюллер был такой же )
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Decorhome
1575117104
Ходить тоже нужно уметь
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Proker
1575117635
Если ЗМ его,то нахер бегать, можно и ходить
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Серж 69
1575118567
Это и есть признак величайшего мастерства,экономно расходовать силы,оказываться постоянно в нужном месте,и взрываться когда надо.Многие много бегают,но ему это не надо,футбол определяют не километры,а голы.
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kolyma999
1575120264
А у нас Дзюбдерев такой же.******,****** а потом удар в него,не увернулся и гол!!!
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koli4ka
1575237815
Лео ходит,ходит по полю-там морковку посадил,там свеколку удобрил,да и между делом гол забил.Опять под кустиком полежал и дальше побежал...
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