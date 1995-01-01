Триппьер: «Месси просто ходит, ходит по полю, а потом – гол»

Гланое результат ! в Германии когда то Мюллер был такой же )
В преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец удивляет англичанина внезапностью.
«Значительную часть матча Месси просто ходит по полю. Смотришь за ним – он находится на однм месте. Ходит, ходит, а потом – гол. Он хорошо использует свободное пространство. Он понимает, куда в результате атаки придет мяч», – сказал Триппьер.
- Помимо Месси и Криштиану Роналду, на «Золотой мяч» претендует Вирджил ван Дейк.
- Голландец – действующий победитель Лиги чемпионов.
- В прошлом году «Золотой мяч» получил Лука Модрич.