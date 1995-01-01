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    Триппьер: «Месси просто ходит, ходит по полю, а потом – гол»

    В преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец удивляет англичанина внезапностью.

    «Значительную часть матча Месси просто ходит по полю. Смотришь за ним – он находится на однм месте. Ходит, ходит, а потом – гол. Он хорошо использует свободное пространство. Он понимает, куда в результате атаки придет мяч», – сказал Триппьер.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2207

      a_who 1 минуту назад

      Гланое результат ! в Германии когда то Мюллер был такой же )

      0
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      Рейтинг: +1195

      playsh 2 минуты назад

      Да Лео только с одних штрафных ударов возле штрафной площади наколотил столько,сколько нашим доморощенным забивалам за всю жизнь и с пенальти не забить,не то что с игры.

      1
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      Рейтинг: +175

      DyadyaWel 15 минут назад

      Толку что наши форварды носятся по полю как тупые бараны, а получая мяч, даже не знают что с ним делать. Тот случай когда мышцы мозга намного сильнее мышц тела.

      3
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      Рейтинг: +1195

      playsh 21 минуту назад

      Надо же,вот так и доходился по полю до пяти Золотых мячей.
      Ключевая фраза в этом бесподобном перле,это "ходит,ходит,а потом - гол."

      2
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      Рейтинг: +1136

      Decorhome 30 минут назад

      Он неспеша читает игру

      0
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      Рейтинг: +115

      Barçist 1 час назад

      Проблема в том,что их там теперь ходят двое с Суаресом.Это перебор,да и Суарес не Месси.

      0
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