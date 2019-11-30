Кержаков: «Буду рад, если Дзюба обгонит меня по голам за сборную»

Лидер по голам за сборную России Александр Кержаков пожелал Артему Дзюбе догнать себя. Для этого зенитовцу нужно шесть мячей.

– Дзюба может обогнать вас в списке бомбардиров сборной России. Следите за его статистикой?

– Я слежу вообще за сборной, за всеми футболистами и за Дзюбой в том числе. Тем более у нас с ним отличные отношения.

Здорово, когда есть такой стимул: Артем добивается результатов, когда у него есть хорошая мотивация. Я уже закончил карьеру, поэтому для меня это, скорее, повод порадоваться за Артема.

Я, как футболист, испытывал определенные эмоции, когда бил какие-то рекорды. И рад, что сейчас такие же эмоции есть возможность испытывать, в частности, у Артема. Это мое прошлое, я этого уже достиг, а рекорды и нужны для того, чтобы их били. Буду рад, если Артем догонит и перегонит меня, вписав свое имя в историю.