Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков: «Буду рад, если Дзюба обгонит меня по голам за сборную»

Кержаков: «Буду рад, если Дзюба обгонит меня по голам за сборную»

30 ноября 2019, 12:45
4

Лидер по голам за сборную России Александр Кержаков пожелал Артему Дзюбе догнать себя. Для этого зенитовцу нужно шесть мячей.

– Дзюба может обогнать вас в списке бомбардиров сборной России. Следите за его статистикой?

– Я слежу вообще за сборной, за всеми футболистами и за Дзюбой в том числе. Тем более у нас с ним отличные отношения.

Здорово, когда есть такой стимул: Артем добивается результатов, когда у него есть хорошая мотивация. Я уже закончил карьеру, поэтому для меня это, скорее, повод порадоваться за Артема.

Я, как футболист, испытывал определенные эмоции, когда бил какие-то рекорды. И рад, что сейчас такие же эмоции есть возможность испытывать, в частности, у Артема. Это мое прошлое, я этого уже достиг, а рекорды и нужны для того, чтобы их били. Буду рад, если Артем догонит и перегонит меня, вписав свое имя в историю.

  • Кержаков завершил выступления за сборную в 2016 году.
  • Дзюба в ней дебютировал в 2011 году.
  • Кержаков ранее также выступал за «Зенит».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1575108798
Просрал он свой шанс в игре с европейским грандом Сан-Марино.
Ответить
Axe111
1575109713
Только если соперники будут ВСЕ уровня Сан-Марино и то НЕ ФАКТ
Ответить
Plyash
1575115816
Саша,я не хочу что бы он тебя догнал.
Ответить
paracetamol
1575119165
Не врите, пожалста, САША!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+