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    Кержаков: «Буду рад, если Дзюба обгонит меня по голам за сборную»

    Лидер по голам за сборную России Александр Кержаков пожелал Артему Дзюбе догнать себя. Для этого зенитовцу нужно шесть мячей.

    – Дзюба может обогнать вас в списке бомбардиров сборной России. Следите за его статистикой?

    – Я слежу вообще за сборной, за всеми футболистами и за Дзюбой в том числе. Тем более у нас с ним отличные отношения.

    Здорово, когда есть такой стимул: Артем добивается результатов, когда у него есть хорошая мотивация. Я уже закончил карьеру, поэтому для меня это, скорее, повод порадоваться за Артема.

    Я, как футболист, испытывал определенные эмоции, когда бил какие-то рекорды. И рад, что сейчас такие же эмоции есть возможность испытывать, в частности, у Артема. Это мое прошлое, я этого уже достиг, а рекорды и нужны для того, чтобы их били. Буду рад, если Артем догонит и перегонит меня, вписав свое имя в историю.

    • Кержаков завершил выступления за сборную в 2016 году.
    • Дзюба в ней дебютировал в 2011 году.
    • Кержаков ранее также выступал за «Зенит».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1659

      Axe111 10 минут назад

      Только если соперники будут ВСЕ уровня Сан-Марино и то НЕ ФАКТ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14992

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Просрал он свой шанс в игре с европейским грандом Сан-Марино.

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