Ляказетт: «Благодарю Эмери и желаю удачи»

«Арсенал» отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери. Форвард команды Александр Ляказетт отреагировал на событие в социальной сети.
«Нелегко, когда кто-то покидает клуб. Благодарю Эмери и его штаб. Желаю удачи в будущем», – написал француз.
- В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13-и матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
- В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с десятью очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
- Эмери работал в Лондоне с прошлого лета.
Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании
Источник: инстаграм Александра Ляказетта