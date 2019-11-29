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    Ляказетт: «Благодарю Эмери и желаю удачи»

    «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери. Форвард команды Александр Ляказетт отреагировал на событие в социальной сети.

    «Нелегко, когда кто-то покидает клуб. Благодарю Эмери и его штаб. Желаю удачи в будущем», – написал француз.

    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13-и матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
    • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с десятью очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
    • Эмери работал в Лондоне с прошлого лета.

    Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

    Источник: инстаграм Александра Ляказетта

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    29.11.2019 23:15
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