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Ляказетт: «Благодарю Эмери и желаю удачи»

29 ноября 2019, 23:15
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«Арсенал» отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери. Форвард команды Александр Ляказетт отреагировал на событие в социальной сети.

«Нелегко, когда кто-то покидает клуб. Благодарю Эмери и его штаб. Желаю удачи в будущем», – написал француз.

  • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13-и матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
  • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с десятью очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
  • Эмери работал в Лондоне с прошлого лета.

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

Источник: инстаграм Александра Ляказетта
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Арсенал Ляказетт Александр Эмери Унаи
Комментарии (2)
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Ганнибал Лектор
1575086799
Эх, тренеришка...
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khateev
1575309541
Ты бы лучше за свою игру извинился,Сашенька.
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