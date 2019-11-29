Ляказетт: «Благодарю Эмери и желаю удачи»

«Арсенал» отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери. Форвард команды Александр Ляказетт отреагировал на событие в социальной сети.

«Нелегко, когда кто-то покидает клуб. Благодарю Эмери и его штаб. Желаю удачи в будущем», – написал француз.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13-и матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.

В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с десятью очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.

Эмери работал в Лондоне с прошлого лета.

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании