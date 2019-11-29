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    Бистрович: «ЦСКА постарается сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол»

    ЦСКА после пятого тура группового этапа Лиги Европы утратил шансы на плей-офф. Полузащитник Кристиян Бистрович поговорил о матче шестого тура против «Эспаньола».

    — Будет ли футболистам действовать легче против испанцев, так как фактически никакого давления на команду не будет, ибо результат ничего глобально не поменяет?

    — Для нас будет без разницы, есть давление или нет. Матч будет таким же важным, как и остальные встречи в Лиге Европы, постараемся сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол».

    • ЦСКА гарантировано займет последнее место в группе.
    • После пяти туров армейский клуб забивал лишь дважды.
    • Меньше ЦСКА в ЛЕ забил только «Лугано» – один мяч.

    Источник: News.ru

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    29.11.2019 22:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2563

      TOMSON 29 минут назад

      Весь групповой этап протрындели о том как они кого-то там обыграют. И все не успокаиваются. Кому теперь нужна ваша победа? 5 туров 2 очка это позорище. Перед сезоном на ЦСКА возлагались самые большие ожидание по добыче очков и жеребий этому способствовал. В итоге надо теперь считать. Не хуже ли они Спартачей? Это жесть. ЦСКА может стать реально худшей командой всей групповой стадии ЛЕ!

      И интервью какое! «Для нас не будет разницы есть давление или нет». Блин звучит так будто это у Эспаньола 2 очка, а Кони досрочно из группы вышли.

      Ау! Вы дома их дублю всосали! Вы представляете что вам там пососать приготовили? Разницы для них нет...

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      Рейтинг: +188

      Граф2019 1 час назад

      а оно вам надо?

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