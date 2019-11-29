Бистрович: «ЦСКА постарается сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол»

ЦСКА после пятого тура группового этапа Лиги Европы утратил шансы на плей-офф. Полузащитник Кристиян Бистрович поговорил о матче шестого тура против «Эспаньола».

— Будет ли футболистам действовать легче против испанцев, так как фактически никакого давления на команду не будет, ибо результат ничего глобально не поменяет?

— Для нас будет без разницы, есть давление или нет. Матч будет таким же важным, как и остальные встречи в Лиге Европы, постараемся сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол».