Бистрович: «ЦСКА постарается сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол»

Весь групповой этап протрындели о том как они кого-то там обыграют. И все не успокаиваются. Кому теперь нужна ваша победа? 5 туров 2 очка это позорище. Перед сезоном на ЦСКА возлагались самые большие ожидание по добыче очков и жеребий этому способствовал. В итоге надо теперь считать. Не хуже ли они Спартачей? Это жесть. ЦСКА может стать реально худшей командой всей групповой стадии ЛЕ!
И интервью какое! «Для нас не будет разницы есть давление или нет». Блин звучит так будто это у Эспаньола 2 очка, а Кони досрочно из группы вышли.
Ау! Вы дома их дублю всосали! Вы представляете что вам там пососать приготовили? Разницы для них нет...
ЦСКА после пятого тура группового этапа Лиги Европы утратил шансы на плей-офф. Полузащитник Кристиян Бистрович поговорил о матче шестого тура против «Эспаньола».
— Будет ли футболистам действовать легче против испанцев, так как фактически никакого давления на команду не будет, ибо результат ничего глобально не поменяет?
— Для нас будет без разницы, есть давление или нет. Матч будет таким же важным, как и остальные встречи в Лиге Европы, постараемся сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол».
- ЦСКА гарантировано займет последнее место в группе.
- После пяти туров армейский клуб забивал лишь дважды.
- Меньше ЦСКА в ЛЕ забил только «Лугано» – один мяч.