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  • Бистрович: «ЦСКА постарается сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол»

Бистрович: «ЦСКА постарается сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол»

29 ноября 2019, 22:51
9

ЦСКА после пятого тура группового этапа Лиги Европы утратил шансы на плей-офф. Полузащитник Кристиян Бистрович поговорил о матче шестого тура против «Эспаньола».

— Будет ли футболистам действовать легче против испанцев, так как фактически никакого давления на команду не будет, ибо результат ничего глобально не поменяет?

— Для нас будет без разницы, есть давление или нет. Матч будет таким же важным, как и остальные встречи в Лиге Европы, постараемся сделать все, чтобы обыграть «Эспаньол».

  • ЦСКА гарантировано займет последнее место в группе.
  • После пяти туров армейский клуб забивал лишь дважды.
  • Меньше ЦСКА в ЛЕ забил только «Лугано» – один мяч.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Эспаньол ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (9)
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Граф2019
1575057751
а оно вам надо?
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paracetamol
1575066453
А чё толку?
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Oldtrafford83
1575092061
Может хватит уже перед каждым матчем ЛЕ говорить подобные слова,а то не сбывается))
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vladimir-7
1575095423
На игру с Эспаньол нужно выставить игроков, находящихся в ЦСКА в аренде и проверить остальных игроков, которые не играли за основной состав, т.е. без Чалова, Влашича, Сигурдссона, Облякова, Акинфеева, Фернандеса и проверить их в деле, а проиграет команда или нет, это ни на что не влияет, но поможет решить, кого оставить, а кого продать.
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CSKA57
1575107870
Вы каждый раз обещаете, а на деле... Короче, сильны только на словах!
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Граф2019
1575111520
я вами гордился шесть десятилетий! ибунки шелудливые...
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111ax
1575123630
нападающих парочку хороших нужно купить, а то некому реализовывать все моменты, Чалов несостоятелен в завершении атак, как оказалось
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Dizgen
1575128019
А толку
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нейтральныйкакникто
1576181758
Где то уже такое говорилось, и не раз . И все разы были в жопе.Посмотрим что значит ПОСТАРАТЬСЯ СДЕЛАТЬ ВСЁ
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