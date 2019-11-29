Фабиньо может пропустить из-за травмы от четырех недель

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рискует выбыть на срок больше месяца из-за повреждения.

26-летний опорник травмировался в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Его заменили в первом тайме.

В мерсисайдском клубе опасаются, что период восстановления бразильца составит около 4-6 недель.