Фабиньо может пропустить из-за травмы от четырех недель

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рискует выбыть на срок больше месяца из-за повреждения.
26-летний опорник травмировался в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Его заменили в первом тайме.
В мерсисайдском клубе опасаются, что период восстановления бразильца составит около 4-6 недель.
- Фабиньо может пропустить около 10 матчей.
- В декабре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Зальцбургом» в 6-м туре группового раунда ЛЧ, выступит на чемпионате мира среди клубов и проведет пять матчей в АПЛ.
Источник: Daily Mail