Ракицкий: «Впечатления от игры со «Спартаком» – как от матчей «Шахтера» с «Динамо». Тут даже мотивировать не надо»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

«Впечатления от встречи со «Спартаком» – как от матчей «Динамо» Киев – «Шахтер». Ажиотаж сумасшедший. Море болельщиков, полный стадион. Тут даже мотивировать не надо. Ходить, биться, драться, показывать игру и заработать три очка», – цитирует Ракицкого «Фонтанка».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Ракицкий: «Оскорбления Дзюбу расстроили, 100 процентов. Он же капитан сборной, лидер. Болельщики должны относиться к нему как минимум уважительно»



