Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ракицкий: «Впечатления от игры со «Спартаком» – как от матчей «Шахтера» с «Динамо». Тут даже мотивировать не надо»

Ракицкий: «Впечатления от игры со «Спартаком» – как от матчей «Шахтера» с «Динамо». Тут даже мотивировать не надо»

27 ноября 2019, 18:43
1

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

«Впечатления от встречи со «Спартаком» – как от матчей «Динамо» Киев«Шахтер». Ажиотаж сумасшедший. Море болельщиков, полный стадион. Тут даже мотивировать не надо. Ходить, биться, драться, показывать игру и заработать три очка», – цитирует Ракицкого «Фонтанка».

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Ракицкий: «Оскорбления Дзюбу расстроили, 100 процентов. Он же капитан сборной, лидер. Болельщики должны относиться к нему как минимум уважительно»


Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Спартак Зенит Шахтер Динамо К Ракицкий Ярослав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vka1970
1574882660
Хорошие слова. Правильные. Но в плане заработка мы тебе точно не помощники.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+