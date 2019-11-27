Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рыбус – после поражения от «Байера»: «У «Локомотива был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем»

Рыбус – после поражения от «Байера»: «У «Локомотива был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем»

27 ноября 2019, 08:40
13

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал комментарий после поражения от «Байера» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

«Плохое состояние, проиграли. Команда хорошо отреагировала на автогол, были моменты, чтобы сравнять счет. Но не забили. Думаю, в первом тайме неплохо смотрелись в целом. А во втором намного хуже. Не знаю, почему.

Мариу очень не хватало. Он игрок высокого уровня. В тех матчах, которые он провел, он выглядел хорошо. Это большая потеря.

У нас был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем. Сегодня не получилось. Знали, что у них в составе быстрые игроки. Но что можно сделать, если они быстрее нас?» – сказал Рыбус.

  • Перед заключительным туром у «Локомотива» 3 очка и последнее место в группе. У «Байера» – 6 очков.
  • 11 декабря «Локомотив» сыграет с «Атлетико» на выезде.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Локомотив Байер Рыбус Мацей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vsolon
1574833651
план перевыполнили ....не только мяч отдали...но даже себе забили....
Ответить
panmon
1574836108
Ну так и сыграли как умеете... 0-2
Ответить
Frankfurt Am Main
1574837718
Паровозам нужен молодой амбициозный тренер, Палыча пора провожать на пенсию, он много что зделал для клуба, но нужно что-то менять.
Ответить
Decorhome
1574838700
Всего лишь нужно было удержать ничью и тем более у себя дома
Ответить
УхоГорлоНос
1574842934
Нравится реплика "Что делать, если они быстрее нас". Ну даже не знаю, может на тренировках работать больше??
Ответить
ivanovaleksandrybkm
1574845120
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas
Ответить
Иван_Невский
1574845315
во дворе тоже такие планы с сильными командами. слабаки наши команды, раз у них такие планы, всё ничего, так ведь ... их ети они ничего кроме как мяч пинать не делают.
Ответить
erma
1574865804
Отмучались. Два пятака на глаза для Харона - и в Премьер Лигу. С другой стороны, потрясающее постоянство в последних двух сезонах в ЛЧ: триочка, последнее место и мифы о чудодейственных свойствах Миранчуков.
Ответить
ajax707
1574868061
Да вам теплое гавно пинать, недоделки
Ответить
paracetamol
1574897418
С таким планом только в аутсайдеры. Уж с Баером-то можно было побороться, невелик гранд.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+