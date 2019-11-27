Рыбус – после поражения от «Байера»: «У «Локомотива был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал комментарий после поражения от «Байера» (0:2) в матче Лиги чемпионов.
«Плохое состояние, проиграли. Команда хорошо отреагировала на автогол, были моменты, чтобы сравнять счет. Но не забили. Думаю, в первом тайме неплохо смотрелись в целом. А во втором намного хуже. Не знаю, почему.
Мариу очень не хватало. Он игрок высокого уровня. В тех матчах, которые он провел, он выглядел хорошо. Это большая потеря.
У нас был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем. Сегодня не получилось. Знали, что у них в составе быстрые игроки. Но что можно сделать, если они быстрее нас?» – сказал Рыбус.
- Перед заключительным туром у «Локомотива» 3 очка и последнее место в группе. У «Байера» – 6 очков.
- 11 декабря «Локомотив» сыграет с «Атлетико» на выезде.
Источник: «Матч ТВ»