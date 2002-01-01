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    Рыбус – после поражения от «Байера»: «У «Локомотива был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказался после поражения от «Байера» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

    «Плохое состояние, проиграли. Команда хорошо отреагировала на автогол, были моменты, чтобы сравнять счет. Но не забили. Думаю, в первом тайме неплохо смотрелись в целом. А во втором намного хуже. Не знаю, почему.

    Мариу очень не хватало. Он игрок высокого уровня. В тех матчах, которые он провел, он выглядел хорошо. Это большая потеря.

    У нас был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем. Сегодня не получилось. Знали, что у них в составе быстрые игроки. Но что можно сделать, если они быстрее нас?» – объяснил причины поражения Рыбус.

    • Перед заключительным туром у «Локомотива» 3 очка – последнее место в группе.
    • У «Байера» – шесть очков.
    • 11 декабря «Локомотив» сыграет с «Атлетико» на выезде.


    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +262

      vsolon 35 минут назад

      план перевыполнили ....не только мяч отдали...но даже себе забили....

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