Рыбус – после поражения от «Байера»: «У «Локомотива был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал комментарий после поражения от «Байера» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

«Плохое состояние, проиграли. Команда хорошо отреагировала на автогол, были моменты, чтобы сравнять счет. Но не забили. Думаю, в первом тайме неплохо смотрелись в целом. А во втором намного хуже. Не знаю, почему.

Мариу очень не хватало. Он игрок высокого уровня. В тех матчах, которые он провел, он выглядел хорошо. Это большая потеря.

У нас был план: отдать мяч и играть на контратаках, как мы умеем. Сегодня не получилось. Знали, что у них в составе быстрые игроки. Но что можно сделать, если они быстрее нас?» – сказал Рыбус.