Дзюба, Азмун, Караваев – в сборной 17-го тура РПЛ по версии InStat

РПЛ опубликовала символическую сборную 17-го тура по версии InStat Index.

В сборную недели вошли четыре футболиста «Зенита», два игрока ЦСКА и «Локомотива», а также по одному представителю «Спартака», «Краснодара» и «Ахмата».

Сборная тура: Годзюр, Дуглас Сантос, Караваев, Магнуссон, Чорлука, Крал, Крыховяк, Вандерсон, Фернандес, Дзюба, Азмун.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 25, 2019

Бакаев, Филипп, Чернов – в сборной 17-го тура РПЛ по версии Opta



