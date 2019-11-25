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    Дзюба, Азмун, Караваев – в сборной 17-го тура РПЛ по версии InStat

    РПЛ опубликовала символическую сборную 17-го тура по версии InStat Index.

    В сборную недели вошли четыре футболиста «Зенита», два игрока ЦСКА и «Локомотива», а также по одному представителю «Спартака», «Краснодара» и «Ахмата».

    Сборная тура: Годзюр, Дуглас Сантос, Караваев, Магнуссон, Чорлука, Крал, Крыховяк, Вандерсон, Фернандес, Дзюба, Азмун.

    Бакаев, Филипп, Чернов – в сборной 17-го тура РПЛ по версии Opta


    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1785

      алдан2014 14 минут назад

      Скоро сборные по версии дворов,микрорайонов будут печатать,что за бред

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