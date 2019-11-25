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  • Антон Миранчук: «Семин веселый, знает, к чему идет. Уметь психологически настроить ребят – одно из его оружий»

Антон Миранчук: «Семин веселый, знает, к чему идет. Уметь психологически настроить ребят – одно из его оружий»

25 ноября 2019, 14:54
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Братья Миранчуки рассказали о взаимоотношениях с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

«Тут много слов не нужно. Все прекрасно сами видят отношения Юрия Павловича с футболистами, болельщиками. Достаточно прийти на стадион и послушать, как скандируют его имя. Сразу понимаешь, что он стоит для клуба. Посмотрите историю «Локомотива»: он столько всего выиграл, практически во всех успехах принял участие», – сказал Алексей Миранчук.

«Мне нечего добавить. Можно охарактеризовать Юрия Павловича в нескольких словах: веселый, знает, к чему идет. Уметь психологически настроить ребят – одно из его оружий», – отметил Антон.

Антон Миранчук: «Локомотив неслучайно начал Лигу чемпионов с победы. Мы стали более опытными, узнали европейский футбол»


Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (1)
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Plyash
1574690980
Шпалыч молодец, и матом может рубануть,и словом ласковым. Одно слово - легенда !
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