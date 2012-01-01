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    Антон Миранчук: «Локомотив неслучайно начал Лигу чемпионов с победы. Мы стали более опытными, узнали европейский футбол»

    Братья Миранчуки в интервью пресс-службе УЕФА рассказали о выступлении «Локомотива» в этом сезоне Лиги чемпионов.

    – Прошлый сезон стал первым для «Локомотива» в Лиге чемпионов почти за 15 лет. Какие уроки вы вынесли?

    Алексей: «Необходимость запредельной концентрации. Это турнир, где любая расхлябанность, ненужная потеря мяча мгновенно наказываются. Только после этого понимаешь: надо быть сконцентрированным все 90 минут и даже больше. Взять тот же матч с «Ювентусом». Вроде бы все шло неплохо, до 77-й минуты вели в счете. Но где-то застрял, подумал о другом – сразу же тебе забивают. В общем, с одной стороны, здесь круто, с другой – есть о чем задуматься».

    – В чем отличие выступлений «Локомотива» в прошлой и нынешней Лиге чемпионов?

    Антон: «Из любых матчей берешь какой-то опыт. Неслучайно эту Лигу чемпионов «Локомотив» начал с победы. Мы стали более опытными, узнали европейский футбол. Сейчас делаем какие-то поправки, стараемся играть на своих сильных качествах, нежели на эмоциях».

    • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
    • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

    Источник: сайт УЕФА

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