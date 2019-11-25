Антон Миранчук: «Локомотив неслучайно начал Лигу чемпионов с победы. Мы стали более опытными, узнали европейский футбол»

Братья Миранчуки в интервью пресс-службе УЕФА рассказали о выступлении «Локомотива» в этом сезоне Лиги чемпионов.

– Прошлый сезон стал первым для «Локомотива» в Лиге чемпионов почти за 15 лет. Какие уроки вы вынесли?

Алексей: «Необходимость запредельной концентрации. Это турнир, где любая расхлябанность, ненужная потеря мяча мгновенно наказываются. Только после этого понимаешь: надо быть сконцентрированным все 90 минут и даже больше. Взять тот же матч с «Ювентусом». Вроде бы все шло неплохо, до 77-й минуты вели в счете. Но где-то застрял, подумал о другом – сразу же тебе забивают. В общем, с одной стороны, здесь круто, с другой – есть о чем задуматься».

– В чем отличие выступлений «Локомотива» в прошлой и нынешней Лиге чемпионов?

Антон: «Из любых матчей берешь какой-то опыт. Неслучайно эту Лигу чемпионов «Локомотив» начал с победы. Мы стали более опытными, узнали европейский футбол. Сейчас делаем какие-то поправки, стараемся играть на своих сильных качествах, нежели на эмоциях».