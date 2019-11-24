L’Équipe: «ПСЖ» готов зимой продать Дракслера и Паредеса ради покупки защитника и плеймейкера

«ПСЖ» прорабатывает схему действий на ближайшие трансферные окна. Цели французов – универсальный защитник и плеймейкер. Кандидатом на одну из этих позиций является Маттиа Де Шильо из «Ювентуса». Изучаются и другие варианты из Серии А, пишет L’Équipe.

Ради приобретения футболистов на эту позицию парижане готовы уже зимой продать полузащитников Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.