L’Équipe: «ПСЖ» готов зимой продать Дракслера и Паредеса ради покупки защитника и плеймейкера

Что? Тоже этот красавчик (Паредес) не нравится? Надо было читать отзывы о нём Семака
«ПСЖ» прорабатывает схему действий на ближайшие трансферные окна. Цели французов – универсальный защитник и плеймейкер. Кандидатом на одну из этих позиций является Маттиа Де Шильо из «Ювентуса». Изучаются и другие варианты из Серии А, пишет L’Équipe.
Ради приобретения футболистов на эту позицию парижане готовы уже зимой продать полузащитников Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.
- Паредес перешел в «ПСЖ» зимой из «Зенита».
- Дракслер играет в Париже с января 2017 года.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.