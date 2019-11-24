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  • L’Équipe: «ПСЖ» готов зимой продать Дракслера и Паредеса ради покупки защитника и плеймейкера

L’Équipe: «ПСЖ» готов зимой продать Дракслера и Паредеса ради покупки защитника и плеймейкера

24 ноября 2019, 12:44
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«ПСЖ» прорабатывает схему действий на ближайшие трансферные окна. Цели французов – универсальный защитник и плеймейкер. Кандидатом на одну из этих позиций является Маттиа Де Шильо из «Ювентуса». Изучаются и другие варианты из Серии А, пишет L’Équipe.

Ради приобретения футболистов на эту позицию парижане готовы уже зимой продать полузащитников Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.

  • Паредес перешел в «ПСЖ» зимой из «Зенита».
  • Дракслер играет в Париже с января 2017 года.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Источник: L’Équipe
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига ПСЖ Дракслер Юлиан Паредес Леандро
Комментарии (3)
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Давид59
1574589074
Что? Тоже этот красавчик (Паредес) не нравится? Надо было читать отзывы о нём Семака
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