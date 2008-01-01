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    L’Équipe: «ПСЖ» готов зимой продать Дракслера и Паредеса ради покупки защитника и плеймейкера

    «ПСЖ» прорабатывает схему действий на ближайшие трансферные окна. Цели французов – универсальный защитник и плеймейкер. Кандидатом на одну из этих позиций является Маттиа Де Шильо из «Ювентуса». Изучаются и другие варианты из Серии А, пишет L’Équipe.

    Ради приобретения футболистов на эту позицию парижане готовы уже зимой продать полузащитников Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.

    • Паредес перешел в «ПСЖ» зимой из «Зенита».
    • Дракслер играет в Париже с января 2017 года.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Источник: L’Équipe

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +762

      Давид59 2 часа назад

      Что? Тоже этот красавчик (Паредес) не нравится? Надо было читать отзывы о нём Семака

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3323

      САДЫЧОК > Давид59 1 час назад

      Отличный полузащитник ! После Халка-это самое сильное приобретение , Зенита было !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +762

      Давид59 > САДЫЧОК 1 час назад

      Согласен. Отличный. От других.

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