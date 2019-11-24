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Примера. «Реал» перед матчем с «ПСЖ» одержал волевую победу над «Реал Сосьедадом» и догнал «Барселону»

24 ноября 2019, 00:49
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Мадридский «Реал» уступал по ходу встречи баскам, но все-таки одержал победу в 14-м туре чемпионата Испании. У гостей единственный гол забил Виллиан Жозе.

Благодаря очку «Реал» догнал в турнирной таблице «Барселону». На следующей неделе команда Зинедина Зидана проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

Реал – Реал Сосьедад – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Виллиан, 2; 1:1 – Бензема, 37; 2:1 – Вальверде, 47; 3:1 – Модрич, 74.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Реал Сосьедад Барселона ПСЖ
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