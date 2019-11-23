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«Барселона» хочет купить двух защитников и форварда

23 ноября 2019, 08:45
9

«Барселона» планирует трансферную кампанию на 2020 год, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет подписать правого и центрального защитников, а также нападающего на замену Луису Суаресу.

Правый фланг обороны «Барсы» может усилить Йозуа Киммих из «Баварии». Покупка немца – приоритет для испанского гранда. Альтернатива – Лукас Клостерманн из «РБ Лейпциг».

Из центрбеков главная цель клуба – Никола Миленкович из «Фиорентины». Кроме того, каталонцы следят за игроком «Челси» Андреасом Кристенсеном.

В шорт-листе форвардов числятся Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

Также «Барселона» рассматривает вариант с приобретением Фабиана Руиса («Наполи») и Виллиана («Челси»).

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Обамеянг Пьер-Эмерик Кейн Гарри Кристенсен Андреас Киммих Йозуа Рэшфорд Маркус Клостерманн Лукас Миленкович Никола Мартинес Лаутаро
Комментарии (9)
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BlackMurder
1574491174
И везде отсасут
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ItalianFootball
1574495404
Лаутаро, как не грустно, прям под Каталонию рожден.
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Decorhome
1574497314
От добра добра не ищут. Держите тех кто есть
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Decorhome
1574497443
А если из списка Виллиан явное усиление
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Cules2013
1574497610
Киммиха не продадут, это 100%. По Клостерманну ничего сказать не могу, насколько он уровень Барсы. По поводу ЦЗ - то были разговоры о Кулибали, Шкриньяре и т.п., а теперь Кристенсен и Миленкович - ну это что, на лавку покупки? А надо бы кого-то под основу. Кейн и Ко - их либо не продадут/не уйдут сами, либо будет очень высокая цена, а итог может быть такой же, как с Дембеле или Гризманом. Большой риск. Руис и Мартинес - это реально и интересно. Правда нахрена нам ещё один пзщ? и так перебор. Лучше укреплять оборону по максимуму, она опять стала унылой.
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Mister_Tomsk
1574497972
ну хз... барса притухает с каждым годом, когда была сыграна хорошая последняя селекция у каталонцев? да хз... или мб просто там спиваются все сразу, что играть не хотят.. глядя на тот же реал...
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Saracen Jr
1574502317
надо было летом вместо гризмана брать лигта, щас мартинеса - и были бы в шоколаде
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lysenkoff
1574502642
Обамеянг - 30 Лет, врят-ли, Виллиан 31 - Это не замена Суаресу. Та-же самая борода, только в профиль)
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