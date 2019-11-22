Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    «Барселона» хочет купить двух защитников и форварда

    «Барселона» планирует трансферную кампанию на 2020 год, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, каталонский клуб хочет подписать правого и центрального защитников, а также нападающего на замену Луису Суаресу.

    Правый фланг обороны «Барсы» может усилить Йозуа Киммих из «Баварии». Покупка немца – приоритет для испанского гранда. Альтернатива – Лукас Клостерманн из «РБ Лейпциг».

    Из центрбеков главная цель клуба – Никола Миленкович из «Фиорентины». Кроме того, каталонцы следят за игроком «Челси» Андреасом Кристенсеном.

    В шорт-листе форвардов числятся Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

    Также «Барселона» рассматривает вариант с приобретением Фабиана Руиса («Наполи») и Виллиана («Челси»).

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74543
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru