«Барселона» хочет купить двух защитников и форварда

«Барселона» планирует трансферную кампанию на 2020 год, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет подписать правого и центрального защитников, а также нападающего на замену Луису Суаресу.

Правый фланг обороны «Барсы» может усилить Йозуа Киммих из «Баварии». Покупка немца – приоритет для испанского гранда. Альтернатива – Лукас Клостерманн из «РБ Лейпциг».

Из центрбеков главная цель клуба – Никола Миленкович из «Фиорентины». Кроме того, каталонцы следят за игроком «Челси» Андреасом Кристенсеном.

В шорт-листе форвардов числятся Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

Также «Барселона» рассматривает вариант с приобретением Фабиана Руиса («Наполи») и Виллиана («Челси»).