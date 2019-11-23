Тухель – о плохой игре Неймара в матче с «Лиллем»: «Меня это не беспокоит»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал игру нападающего своей команды Неймара в матче 14-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Парижане выиграли со счетом 2:0.

Бразилец провел на поле 65 минут и не отметился результативными действиями.

После замены футболист ушел в раздевалку.

«Плохая игра Неймара? Меня это не беспокоит. Я не ожидал от него слишком многого, потому что он пропустил шесть недель. А Неймару нужен определeнный темп для всего, что он делает.

Это нормально, что он ушел после замены сразу в раздевалку. Многие игроки так делают. Я не придал этому значения, так как был сосредоточен на игре, менял тактику. Мы поговорим об этом внутри команды. Но сейчас я не вижу смысла уделять много времени обсуждению данного вопроса», – сказал Тухель.