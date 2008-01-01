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    Тухель – о плохой игре Неймара в матче с «Лиллем»: «Меня это не беспокоит»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал игру нападающего своей команды Неймара в матче 14-го тура Лиги 1 против «Лилля».

    • Парижане выиграли со счетом 2:0.
    • Бразилец провел на поле 65 минут и не отметился результативными действиями.
    • После замены футболист ушел в раздевалку.

    «Плохая игра Неймара? Меня это не беспокоит. Я не ожидал от него слишком многого, потому что он пропустил шесть недель. А Неймару нужен определeнный темп для всего, что он делает.

    Это нормально, что он ушел после замены сразу в раздевалку. Многие игроки так делают. Я не придал этому значения, так как был сосредоточен на игре, менял тактику. Мы поговорим об этом внутри команды. Но сейчас я не вижу смысла уделять много времени обсуждению данного вопроса», – сказал Тухель.

    Источник: Goal.com

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