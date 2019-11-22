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    Младший сын Мальдини впервые попал в заявку «Милана»

    Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини попал в заявку основной команды на матч 13-го тура Серии А с «Наполи».

    По информации источника, это произошло впервые в карьере младшего сына бывшего защитника и капитана «Милана» Паоло Мальдини.

    • В октябре Даниэль Мальдини подписал с «Миланом» контракт до 2024 года.
    • Паоло Мальдини – технический директор миланского клуба.
    • Матч «Милан» – «Наполи» состоится 23 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2553

      TOMSON 1 час назад

      Надвигается новая победная эра Милана. В каждой сборной Германии должен быть свой Мюллер, так и в каждом поколении Милана Мальдини.
      Без них что-то не очень получается.

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