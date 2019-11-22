Младший сын Мальдини впервые попал в заявку «Милана»

Надвигается новая победная эра Милана. В каждой сборной Германии должен быть свой Мюллер, так и в каждом поколении Милана Мальдини.
Без них что-то не очень получается.
Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини попал в заявку основной команды на матч 13-го тура Серии А с «Наполи».
По информации источника, это произошло впервые в карьере младшего сына бывшего защитника и капитана «Милана» Паоло Мальдини.
- В октябре Даниэль Мальдини подписал с «Миланом» контракт до 2024 года.
- Паоло Мальдини – технический директор миланского клуба.
- Матч «Милан» – «Наполи» состоится 23 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.