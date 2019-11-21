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    Марадона опубликовал видео с аргентинским мальчиком в футболке «Я люблю Питер»

    Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона в своем инстаграме поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

    Марадона опубликовал видео с юным болельщиком, одетым в футболку с надписью «Я люблю Питер» и изображением разведенных мостов. «Десятка», возвращайся!» – попросил мальчик, держа в руках флаг с Марадоной. Тренер поблагодарил его и других фанатов клуба за поддержку.

    Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинской «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона отправлен в отставку. С таким заявлением выступил президент клуба Габриэль Пеллегрино, но позднее ситуация изменилась. Юрист Марадоны Матиас Морла рассказал, что в клубе отменили отставку и Марадона продолжит работу.

    • Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.
    • Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.

    text

    Публикация от text (@maradona)

    Источник: инстаграм Диего Марадоны

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3029

      InterMilLano1908 28 минут назад

      В Питере кокс дорогой, думаю после его трипа на трибуне ЧМ ему визу в Россию закрыли)))

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