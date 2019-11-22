Марадона опубликовал видео с аргентинским мальчиком в футболке «Я люблю Питер»

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона в своем инстаграме поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

Марадона опубликовал видео с юным болельщиком, одетым в футболку с надписью «Я люблю Питер» и изображением разведенных мостов. «Десятка», возвращайся!» – попросил мальчик, держа в руках флаг с Марадоной. Тренер поблагодарил его и других фанатов клуба за поддержку.

Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинской «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона отправлен в отставку. С таким заявлением выступил президент клуба Габриэль Пеллегрино, но позднее ситуация изменилась. Юрист Марадоны Матиас Морла рассказал, что в клубе отменили отставку и Марадона продолжит работу.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.

Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.