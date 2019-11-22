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  • Уткин: «В «Чертаново» работают вороватые, неуважительно относящиеся к другим люди. Они приписывают себе чужую славу»

Уткин: «В «Чертаново» работают вороватые, неуважительно относящиеся к другим люди. Они приписывают себе чужую славу»

22 ноября 2019, 09:58
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Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал руководство «Чертаново». Журналист не понимает, куда уходят вырученные день от трансферов, если школа-клуб согласно законодательству не может присваивать такие средства в бюджет.

«Руководитель школы Николай Ларин открыто говорит, что у клуба есть договор с агентством. Как же это может быть, если такой конфликт интересов, чтобы агент представлял и клуб, и игрока, прямо запрещен РФС? А люди говорят об этом и даже не задумываются.

Я не верю, что у таких людей, неуважительно относящихся к другим, вороватым, приписывающим себе чужую славу, действительно есть профессионализм», – сказал Уткин в программе «Футбольный клуб».

  • Уткин также опубликовал видео, где директор «Чертаново» выпивает с воспитанниками.
  • «Чертаново» в ФНЛ идет в зоне переходных матчей.
  • Школа основана в 1976 году.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. ФНЛ Чертаново Уткин Василий
Комментарии (3)
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Hektor 84
1574416146
Та что он привязался к Чертаново??? Как будто везде порядок, вот только в Чертаново бардак и коррупция. Попахивает заказухой
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алдан2014
1574426410
Вася срачкин
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