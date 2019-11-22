Уткин: «В «Чертаново» работают вороватые, неуважительно относящиеся к другим люди. Они приписывают себе чужую славу»

Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал руководство «Чертаново». Журналист не понимает, куда уходят вырученные день от трансферов, если школа-клуб согласно законодательству не может присваивать такие средства в бюджет.

«Руководитель школы Николай Ларин открыто говорит, что у клуба есть договор с агентством. Как же это может быть, если такой конфликт интересов, чтобы агент представлял и клуб, и игрока, прямо запрещен РФС? А люди говорят об этом и даже не задумываются.

Я не верю, что у таких людей, неуважительно относящихся к другим, вороватым, приписывающим себе чужую славу, действительно есть профессионализм», – сказал Уткин в программе «Футбольный клуб».