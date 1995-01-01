Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Уткин: «В «Чертаново» работают вороватые, неуважительно относящиеся к другим люди. Они приписывают себе чужую славу»

    Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал руководство «Чертаново». Журналист не понимает, куда уходят вырученные день от трансферов, если школа-клуб согласно законодательству не может присваивать такие средства в бюджет.

    «Руководитель школы Николай Ларин открыто говорит, что у клуба есть договор с агентством. Как же это может быть, если такой конфликт интересов, чтобы агент представлял и клуб, и игрока, прямо запрещен РФС? А люди говорят об этом и даже не задумываются.

    Я не верю, что у таких людей, неуважительно относящихся к другим, вороватым, приписывающим себе чужую славу, действительно есть профессионализм», – сказал Уткин в программе «Футбольный клуб».

    • Уткин также опубликовал видео, где директор «Чертаново» выпивает с воспитанниками.
    • «Чертаново» в ФНЛ идет в зоне переходных матчей.
    • Школа основана в 1976 году.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru